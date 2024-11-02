周杰倫門票黃牛夫妻開罰50倍？ 北巿文化局：至少10倍起跳

天王周杰倫「嘉年華」演唱會將於12月登上小巨蛋，日前警方查獲張姓、劉姓夫妻檔黃牛，據傳若依文創法可罰6500多萬元罰款。台北市文化局回應，目前仍待警方移送案件數，才會依照加價的金額、張數等開罰。

據了解，警方確認有82組顧客向夫妻檔下訂，數量達到189張門票，因此如果依照文化創意產業發展法的最高罰50倍，屆時恐面臨6500多萬元的罰款。

文化局表示，文化局主要是以加價轉售票券開罰，至於使用AI、程式及機器人等不正當方式掃票，則是由警察局負責調查，而文創法會依照黃牛販售的票券數量、加價的倍數為開罰準則，最少就是10倍。

文化局表示，自文創法施行到10月底，已裁罰黃牛加價轉售案件24案，其中已裁罰案件最高罰鍰為20多萬元。

此外，由於周杰倫今天將開賣視線遮蔽區，以及少量一般區票券的日子。情人士透露，由於上次經驗，售票方拓元系統應亦可偵測大量短時間重新整理的系統，在後台就先行鎖住，相信警方這邊也有鎖定幾位可疑民眾，若罪證確鑿就先動作。