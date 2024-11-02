免費駕乘BMW豪華車款！晶華Ｘ汎德推出「晶選自駕遊」

秋涼時節正是旅行好日，晶華國際酒店集團攜手BMW汎德推出「晶選自駕遊」，住客可免費駕乘出遊。台北遠東香格里拉獲獎加上30周年，也有「驚喜三重奏」住房專案。

晶華國際酒店集團攜手BMW總代理汎德，即日起於台北晶華酒店、北投晶泉丰旅、台南晶英酒店以及位於高雄的晶英國際行館，推出「BMW晶選自駕遊」住房專案，每房7,999元起即可入住上述酒店，免費駕乘BMW豪華車款，並享用豐盛早餐、館內設施及多項專屬禮遇，省去在地租車的費用、體驗頂級車款的駕乘樂趣。

針對此次的合作案，總代理汎德專為晶華與晶英的房客挑選出多款熱門車型，包括保留雙門跑車的運動風格、兼具駕馭感受與日常實用性的中型豪華運動房車全新BMW 4系列Gran Coupé，以及融合絕美跑格設計與運動氣息的BMW 4系列Coupé雙門跑車，另一款是擁有500公升超大行李廂空間，結合多元彈性以及每日使用機能，深受小家庭喜愛的BMW 3系列Touring旅行車。