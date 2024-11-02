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免費駕乘BMW豪華車款！晶華Ｘ汎德推出「晶選自駕遊」

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
台北晶華酒店BMW晶選自駕遊住房專案，每晚6,290元起可入住豪華客房，亦可加價入住大班豪華客房或精緻套房，享受全天候專屬私人管家服務以及大班廊下午茶、Happy Hour等尊榮禮遇。圖/晶華酒店提供
台北晶華酒店BMW晶選自駕遊住房專案，每晚6,290元起可入住豪華客房，亦可加價入住大班豪華客房或精緻套房，享受全天候專屬私人管家服務以及大班廊下午茶、Happy Hour等尊榮禮遇。圖/晶華酒店提供

秋涼時節正是旅行好日，晶華國際酒店集團攜手BMW汎德推出「晶選自駕遊」，住客可免費駕乘出遊。台北遠東香格里拉獲獎加上30周年，也有「驚喜三重奏」住房專案。

晶華國際酒店集團攜手BMW總代理汎德，即日起於台北晶華酒店、北投晶泉丰旅、台南晶英酒店以及位於高雄的晶英國際行館，推出「BMW晶選自駕遊」住房專案，每房7,999元起即可入住上述酒店，免費駕乘BMW豪華車款，並享用豐盛早餐、館內設施及多項專屬禮遇，省去在地租車的費用、體驗頂級車款的駕乘樂趣。

針對此次的合作案，總代理汎德專為晶華與晶英的房客挑選出多款熱門車型，包括保留雙門跑車的運動風格、兼具駕馭感受與日常實用性的中型豪華運動房車全新BMW 4系列Gran Coupé，以及融合絕美跑格設計與運動氣息的BMW 4系列Coupé雙門跑車，另一款是擁有500公升超大行李廂空間，結合多元彈性以及每日使用機能，深受小家庭喜愛的BMW 3系列Touring旅行車。

迎來30周年慶的台北遠東香格里拉，連續第8年榮獲《亞太商旅雜誌》「台北最佳商務飯店」殊榮。飯店特別自11月起推出系列活動，首波「30周年驚喜三重奏」主打三個住房專案，包括雙人入住即享「遠東Café美食列車」，可於四個餐期全時段享用。另一項包含價值超過2,000元的30周年限定好禮，有公益熊玩偶、手機背帶、獨家潮T、環保托特包及餐具組等。第三個住房專案則限定於12月16至17日連續入住兩晚、或12月17日入住兩間客房的壽星，可享第二晚或第二間免費的生日驚喜禮遇。

｢驚喜三十 壽星同慶」住房專案，於12月16及17日連續入住兩晚，即享第二晚或第二間0元的驚喜禮遇。圖/台北遠東提供
｢驚喜三十 壽星同慶」住房專案，於12月16及17日連續入住兩晚，即享第二晚或第二間0元的驚喜禮遇。圖/台北遠東提供
｢香遇三十 歡慶有禮」住房專案，加贈價值超過2,000元的｢30周年紀念福袋」乙組。圖/台北遠東提供
｢香遇三十 歡慶有禮」住房專案，加贈價值超過2,000元的｢30周年紀念福袋」乙組。圖/台北遠東提供
晶英國際行館BMW晶選自駕遊住房專案，平日雙人入住御心侶驛／御心雙驛景觀客房，每晚9,099元起，可享BMW自駕樂遊和「養生晨食」兩客，另贈送Uber乘車點數。圖/晶華酒店提供
晶英國際行館BMW晶選自駕遊住房專案，平日雙人入住御心侶驛／御心雙驛景觀客房，每晚9,099元起，可享BMW自駕樂遊和「養生晨食」兩客，另贈送Uber乘車點數。圖/晶華酒店提供

BMW 晶英酒店 驚喜

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