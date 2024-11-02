享頂奢午茶 送乳霜！文華東方「青隅」跨界「赫蓮娜」

台北文華東方酒店跨界法國頂級奢華保養品牌赫蓮娜，即日起至12月31日在「青隅」推出期間限定「頂級奢華」聯名下午茶饗宴，以赫蓮娜明星商品「黑繃帶修護乳霜」為主題，演繹百年傳奇的美麗篇章。饕客同時可獲得赫蓮娜黑繃帶修護乳霜 (5ml) 或白繃帶修護乳霜 (5ml)、客製護膚療程券等限量品牌贈禮 ，數量有限，贈完為止。

「頂級奢華」聯名下午茶由台北文華東方酒店行政主廚馮俊傑與行政西點主廚趙崇曦攜手創作，以赫蓮娜品牌標誌奢華金色與黑白繃帶乳霜的黑、白色系營造華麗靈感，結合鮮果與健康食材，精彩演繹系列美點。

其中，趙崇曦以赫蓮娜「黑繃帶修護乳霜」為造型靈感，將晶曜黑的低奢典雅完美呈現，嚴選70%黑巧克力的苦甜，為柔和的栗子蛋糕注入絲絲甘醇雋永氣息，主廚特別添以蜂巢的獨特甜蜜花香，與焦糖榛果醬的堅果風味交織，為翩然到來的聖誕節日營造冬日華美氛圍。

「桂花杏仁燕窩洋梨蛋糕」則是主廚由赫蓮娜「白繃帶修護乳霜」發揮巧思，運用白巧克力塑造著宛若繃帶造型的流線型外殼，內裡包裹著洋梨鮮果的清香，與蜂蜜的天然甘醇完美融合，並特別搭配以杏仁奶製成的柔滑奶霜，由桂花糖漿熬煮入味的燕窩，柔潤芬芳縈繞味蕾，帶來優雅極致的奢華韻味。

「水果燕麥優格絲絨蛋糕」則是呼應赫蓮娜修護乳霜中的美麗元素「藍莓」。還有以「可以享用的保養品」為概念發想的「抹茶草莓竹炭千層」等。

在鹹點部分，馮俊傑的「北海道干貝慕斯佐昆布凍」嚴選北海道生食級干貝，搭配昆布凍與海葡萄，並以接骨木花清新點綴，於口中呈現海洋的豐盈鮮潤。另一款「南瓜慕斯佐米餅」則將絲滑的南瓜慕斯，綴上巧緻的春捲米餅呼應輕盈繃帶造型，並以竹炭添抹以天然的高雅黑彩，品味視覺與味覺兼具的雙重享受。