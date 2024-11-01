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台北國際旅展今登場 陳世凱參訪期許提升國旅品質

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部長陳世凱前往台灣國家形象館、國家景區館及國籍航空區等多個攤位參觀。圖/觀光署提供
交通部長陳世凱前往台灣國家形象館、國家景區館及國籍航空區等多個攤位參觀。圖/觀光署提供

台北國際旅展今於南港展覽館1館開幕，交通部長陳世凱前往台灣國家形象館、國家景區館及國籍航空區等多個攤位參訪，期許台灣觀光持續提升國旅品質，讓國人更喜愛國旅。

觀光署表示，今年台灣國家形象館以全新觀光品牌3.0「TAIWAN-Waves of Wonder（台灣魅力‧驚喜無限）」亮相，迎賓處以風格咖啡館打造風格「借問站Information Station」。

陳世凱今於台灣館品嘗台灣咖啡後，不僅稱讚台灣咖啡的風味不輸國外咖啡的風味，也期許台灣觀光持續提升國旅品質，讓國人更喜愛國旅，期待透過全新品牌形象把台灣觀光的魅力國際行銷到全世界，吸引更多國際旅客持續地來台旅遊。

觀光署指出，今年旅展大會主題為「永續」及「數位」，呼應觀光署致力推動「永續發展」和「數位轉型」的目標，在今年全球百大旅遊目的地中，台灣榮獲了7個目的地（6個在國家風景區及1個地方風景區）獎項。

陳世凱今也與觀光署長周永暉、台灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭、會長簡余晏等人走訪國家景區館，期勉國家景區作為領頭羊，帶動各地方風景區一起朝向永續觀光目標發展。

另外，陳世凱也參訪4家國籍航空攤位，並表示，推展台灣觀光，交通運輸是不可或缺的一環，桃園機場第三航廈的興建工程進度持續推進，未來機場擴大營運將有助於提升國際旅客的運輸量及服務品質，並鼓勵航空業者推出更具永續性、智慧性和品牌力的旅遊產品及服務。

咖啡館 國旅 永續

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