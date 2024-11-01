ITF旅展／高端旅遊熱度不減 有業者首筆訂單百萬元

2024ITF台北國際旅展今天起到4日在南港展覽館展出。有業者在開展第1天就發現，高端旅遊市場熱度不減，表示首筆訂單就是新台幣100萬元的法國旅遊行程。

經營歐洲旅遊數10年的加利利旅行社，今年首次攜手法國旅遊發展署，推出多項法國行程。

根據加利利旅行社提供資料，今天第1筆訂單就是100萬元的法國旅遊行程，可見高端旅遊市場的熱度依舊不減。

加利利旅行社說，目前法國、日本旅遊詢問度最高，因為耶誕節加上巴黎聖母院即將重新開放，法國行程最熱銷，目前已賣出8成。

加利利旅行社也推出旅展特惠，包括日本沖繩4日4萬有找，可入住海濱渡假飯店，欣賞美麗海水族館及玉泉鐘乳奇觀；關東5日5萬2900元，可搭日本天上山纜車、眺望富士聖山；奧匈7日遊6萬9900元，可享受5星東歐雙首都連泊，暢遊藍色多瑙河；北法7日遊7萬9900元，可暢遊羅浮宮、巴黎鐵塔、聖米歇爾；義大利7日遊8萬有找，可感受米蘭及威尼斯義式風情。

雄獅旅遊觀察，今年線上旅展開跑至今，進單人次與營業額較去年同期均成長超過7成，尤其明年有9天農曆春節假期，春節出發的銷售比例占整體訂單4成，延續線上旅展熱銷買氣，預期旅展現場4天進單量，將比去年成長超過2成。

雄獅旅遊說，目前最熱門地區還是日本，包含12月出發的九州8日深度旅遊；明天將迎接ITF台北國際旅展第1個周末假日，持續祭出優惠口袋商品，包括北海道跨年「每月一物冬季北海道燈節戲雪5日3萬5900元起」、「米蘭城輕旅行9日5萬4900元起」、「奧捷雙城連泊10日6萬4900元起」。

可樂旅遊說，目前熱門旅遊目的地依序為歐洲、日本、越南、韓國及泰國，明天迎接旅展首個周末假日，預料人潮將會明顯增加，可樂旅遊針對小資族分別推出首爾、釜山、濟州團體行程買一送一優惠，平均每人最低萬元有找。

可樂旅看好今年旅展買氣暢旺，預估線上加線下旅展業績有望成長幅度超過5成。