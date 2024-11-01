ITF旅展／寒舍集團首日3千萬 老爺集團含線上業績破億

2024年ITF台北國際旅展於今日登場，寒舍集團集結旗下台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、礁溪寒沐酒店、寒居酒店、台北艾麗 希爾頓格芮精選酒店聯合參展，首賣當日現場業績達3,000萬元，加上10月4日開賣的寒舍線上旅展與10月25日開跑的實體快閃櫃，整體業績加總已超過7,000萬元。

國內餐飲消費市場持續升溫，「台北喜來登大飯店十二廚自助餐券」銷售12,000客位居首位，其次是「台北寒舍艾美酒店探索廚房自助餐券」售出11,000客。旅展首日也出現「千萬刷手」，其中單筆最大宗訂單為1000萬元，主要購買十二廚及探索廚房的自助餐券。

住宿商品以「寒舍集團聯合住宿券」表現最為亮眼，自寒舍線上旅展開賣至今已累積1,200張。同時祭出優惠價每張5,000元，購買1張即可入住台北喜來登或寒居酒店乙晚、購買2張可入住台北寒舍艾美酒店、購買3張可入住礁溪寒沐酒店。現場購買10張，立即加贈1張。

寒舍集團延續去年廣受歡迎的「外賣試吃區」並販售自有品牌的冷凍料理包，包含寒舍人氣嫩切漢堡排、紅燒牛肉麵、寒舍蘿蔔糕、寒舍四神排骨湯、SUKHOTHAI咖哩等，價格自149元起。新會員加入「寒舍生活App」，還可現領100元電子餐飲抵用券。

老爺酒店集團攤位也是開賣即造成搶購熱潮，現場開賣不到3小時，即有「千萬刷手」現身，最高單筆豪刷1500萬，而消費超過百萬元的民眾也高達10位，指名團購效期長達一年半的「聯合住宿券」。除聯合券熱銷外，老爺酒店今年更推出多款買十送一商品搶市，包含18,999元礁溪老爺樂遊三天兩夜、6,999元知本老爺雙人一泊二食券、5,888元北投老爺雙人景緻客房住宿券、2999元南港老爺雙人旅人客房住宿券等，都是今年主打的明星商品。

線上開賣3天加上現場開賣首日，老爺酒店集團銷售業績已突破1.1億元。展場現場加碼單筆滿2萬，即贈專屬刮刮卡一張，獎品總價值累計超過百萬元。