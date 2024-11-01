ITF旅展／試吃攤位夯！凱撒連鎖飯店、維多麗亞酒店飄香

今日ITF台北國際旅展開展，飯店區直至下午人潮逐漸湧現，除了搶購優惠票券，提供試吃的攤位也大爆滿，其中，凱撒連鎖飯店、大直維多麗亞酒店都現場端出烤鴨、牛排提供免費試吃，展場飄香，吸引不少民眾探詢。

凱撒連鎖飯店首日開紅盤，現場業績達1,200萬元，賣出自助餐券6,000張及住宿券3,000張。今年銷售商品共19款，包括常態性商品「聯合住宿券」、「聯合餐券」、「飯店特色商品」及「限時下殺券」。

凱撒連鎖飯店指出，第一天就出現5組百萬刷手，其中最大筆消費金額為184萬元，購買250張聯合住宿券、1,650張聯合自助餐券，滿萬即可獲得兌獎卡直接帶走184份禮品，包括飯店住宿券、餐券、精美禮品等。為活絡現場氣氛，安排主廚進行台北新板希爾頓片皮嫣紅鵝及凱撒脆皮豬腳上菜秀，提供民眾排隊試吃。