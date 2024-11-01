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ITF旅展台北遠東首日業績達千萬 30周年慶優惠再加碼
ITF台北國際旅展首日銷售陸續傳佳績，台北遠東香格里拉現場業績約達一千萬元，與去年首日差不多，業者表示，人潮稍有受到康芮颱風影響，但民眾熱情不減，許多企業趁年底大量採購尾牙春酒餐券及住宿券。首日開賣最高額單筆採購住宿券和餐券約300萬，也有企業一口氣採購100張住宿券。
台北遠東香格里拉預估，四天實體展場業績約可達2,600萬，與去年展場業績2,400萬相比，成長8%。今年線上加實體總業績預將超過5,500萬，與去年總營收5,000萬相比，成長10%。
年度旅遊盛事「2024 ITF台北國際旅展」今起至11月4日盛大登場，台北遠東香格里拉與館外餐廳Mega50餐飲及宴會，進駐南港展覽館一館四樓攤位，推出超值住宿券、餐券及健身按摩券，最低優惠19折起。Mega50三間人氣餐廳的熱銷商品最低6折起。
今日飯店吉祥物台灣黑熊LaLa，也現身展場舉辦粉絲見面會。為了讓消費者更方便購買，飯店同步在大廳設置「旅展快閃專區」販售優惠券，線上旅展也將持續銷售至11月15日，並推出「雙11限時超閃優惠」，餐飲最低47折起。
今年適逢飯店30周年慶，飯店特別加碼「展場限定」好禮，包含消費不限金額，即贈一張限定30歲當月壽星餐飲7折優惠券，以及單筆餐飲消費滿9,999元加贈常溫番茄牛肉麵一份。
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