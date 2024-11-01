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燦坤年度大促會員特典開跑！首4日加碼「全台最大3C家電大展」最低46折起

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
燦坤11月1日至11月4日加碼推出「全台最大3C家電大展」，全館最低46折起，消費滿萬元現折1,111元。圖／燦坤提供
燦坤11月1日至11月4日加碼推出「全台最大3C家電大展」，全館最低46折起，消費滿萬元現折1,111元。圖／燦坤提供

迎戰雙11購物季，燦坤即日起至11月12日推出年度大促「謝謝一直以來那麼認真努力的你」會員特典，下殺最低5折起；此外，11月1日至11月4日加碼推出「全台最大3C家電大展」，全館最低46折起，消費滿萬元現折1,111元。會員特典期間還有豐富的滿額贈和抽獎，Dyson空氣清淨機、Panasonic 65吋電視、iPhone 16 Pro、JHT按摩椅多款熱門3C家電滿額就送，消費天天抽11,111燦坤K幣，消費滿兩萬元加碼抽三星旗艦級AI平板Samsung Tab S10 Ultra。

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●附註：詳細優惠活動內容以門市、官網公告為準。

燦坤「謝謝一直以來那麼認真努力的你」會員特典，指定洗碗機買就送好禮。圖／燦坤提供
燦坤「謝謝一直以來那麼認真努力的你」會員特典，指定洗碗機買就送好禮。圖／燦坤提供
燦坤3C董事長林技典宣布年度大促「謝謝一直以來那麼認真努力的你」會員特典開跑。圖／燦坤提供
燦坤3C董事長林技典宣布年度大促「謝謝一直以來那麼認真努力的你」會員特典開跑。圖／燦坤提供
迎年末3C家電換機潮，燦坤即日起至11月12日推出年度大促「謝謝一直以來那麼認真努力的你」會員特典。圖／燦坤提供
迎年末3C家電換機潮，燦坤即日起至11月12日推出年度大促「謝謝一直以來那麼認真努力的你」會員特典。圖／燦坤提供
燦坤「謝謝一直以來那麼認真努力的你」會員特典推電視獨家5大好康，舊換新再送燦坤K幣。圖／燦坤提供
燦坤「謝謝一直以來那麼認真努力的你」會員特典推電視獨家5大好康，舊換新再送燦坤K幣。圖／燦坤提供

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