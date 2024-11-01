限3周！全台最難訂位Buffet 島語ＸCadbury辦黑金派對

只限3周！英國百年巧克力Cadbury攜手全台最難訂位Buffet「島語自助餐廳」，以及漢來美食集團旗下「日日烘焙坊」，推出各式限定巧克力美食，將於11月4日至11月21日打造可可冒險工廠「黑金小派對」，甜蜜好拍。

由億滋國際引入台灣，榮獲英國皇室認證、有百年歷史的Cadbury，不僅是「維多力亞女王榮譽可可豆及巧克力製造商」，同時也在這一世紀不斷推陳出新，其使用新鮮牛奶製作、風靡全球的Dairy Milk巧克力大受好評，除了即拆即食的零售巧克力之外，也供應許多頂級的可可烘焙原料。

11月4日起，Cadbury與台北漢來大飯店二樓「島語自助餐廳」、一樓「日日烘焙坊」攜手合作，並與全台最大巧克力盛宴「黑金派對」聯名，共同打造限定3周的「黑金小派對」，從環境到餐點皆以「可可冒險工廠」為靈感，由策展團隊flavor風格美食指南攜手漢來美食，營造充滿趣味的沉浸式體驗。

期間造訪「島語自助餐廳」，就能在工廠廠長「凱利伯爵」以及他的小幫手「黑金小可可」帶領下盡情探索，從入場開始獲得一張「金券」，沿著金券指示探索島語甜點區、和伯爵與小可可合照，不只能發現各種期間限定美食，還可以取得伯爵獨家贈送的各種神祕黑金小禮。

在餐點部分，由漢來點心坊主廚李振銘研製超過10款限定美味，食客將在在凱利伯爵與黑金小可可的帶領下，發現主廚全新設計的巧克力精品。例如微微融化的Cadbury巧克力包裹著乳酪蛋糕體的「黑磚魔方」，以及內層濕潤扎實、外層包裹著脆口巧克力淋面的「巧克力磅蛋糕」。還有小朋友最愛，以牛奶瀑布淋巧克力球，搭配七彩棉花糖的「可可棉花糖杯」等。