身分證有「4個1」注意！小福利麻辣鍋最高折抵1111元
天冷就是要吃鍋！年度的雙11將至，饗賓集團旗下火鍋品牌「小福利麻辣鍋」推出1111「鍋物節」活動，11月11日至11月15日，身分證有1111即享優惠。
其中，每4人同行，其中一人憑身分證號有4個「1」，單筆消費即可折抵1,111元；每2人同行，其中一人憑身分證號有3個「1」，單筆消費即可折抵111元。
除了優惠，也可享用小福利麻辣鍋主題新菜：「Chill迺夜市」，將6款夜市特色美食送上創意Buffet餐檯，包括炸得香酥的「迷你營養三明治」、清脆爽口的「台式經典鹹水雞」、鹹甜鹹甜的「芋泥肉鬆一起丸」、外脆內軟的「黃金地瓜薯條」，還有懷舊又回甘的「楊桃汁」及「牛奶花生仁湯」。吃麻辣鍋無限自取外，還能飽嘗台灣夜市小吃。
小福利麻辣鍋全台共有4間門市，相關資訊可查：https://www.feastogether.com.tw/booking/Xiaofree。
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