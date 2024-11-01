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Tiffany & Co.聖誕短片 安雅泰勒喬伊傳遞真情與暖心

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Tiffany Lock 18K白金半鋪鑲鑽石窄版手環，40萬5,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Lock 18K白金半鋪鑲鑽石窄版手環，40萬5,000元。圖／Tiffany提供

隨著2024年即將邁入尾聲，珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.）發表了2024全新聖誕佳節形象廣告短片—「愛，始於1837」。在約一分鐘的影片裡由品牌代言人安雅泰勒-喬伊（Anya Taylor-Joy）演出，透過抽象意境手法、讓足跡遍及多個紐約經典地標，並推薦Tiffany & Co.的多個經典設計，傳遞真情與暖心。

這只形象廣告是由Jonas Lindstroem執導、攝影師Carlijn Jacobs掌鏡，只見仙氣飄飄的Anya Taylor-Joy輕輕推開一扇大門，瞬間穿越進入了現實與幻夢交界之地，她時而走進Tiffany & Co.的The Landmark旗艦店，時而漫步於布魯克林大橋、愜意也悠閒，影片最後停留在她凝望Tiffany & Co.的第五大道旗艦店，悄然致敬了經典電影《第凡內早餐》，不過這回Anya Taylor-Joy手上、全身都有著Tiffany & Co.的經典珠寶，為豐沛的情感所圍繞，也在派對與年末時刻凸顯著豐盛、幸福滿滿。

Tiffany & Co.的2024聖誕形象廣告推薦單品中，Hardwear系列強調簡約、時髦的金屬感，以「鏈結」為設計軸心，也象徵人與人的連結；輕巧的Lock系列窄版手環則是以品牌1883年的鎖頭設計再出發，並有白金鑲鑽、玫瑰金宇白金鑲鑽兩種組合，前者冷冽一如北國白雪，後者則透過跳色，展現輕奢、濃情的甜蜜盟誓；T1系列戒指以品牌的首字母T為靈感、前後串接環繞，黃金戒指鑲嵌鑽石並有窄版、寬版兩種選擇，也帶有宗教性的神聖聯想。

最後不容錯過的更有一只Eternity鑽石表款，32毫米白金表殼的輕巧尺寸，其靈感源自1960、1970年代的Tiffany經典廣告，不僅12個小時時標分別運用包含圓形明亮、矩形、枕形、Tiffany True、欖尖形、上丁方形、心形、梨形、橢圓形、祖母綠形、三角形，以及公主形切割的鑽石，同時表冠也改為一只Tiffany經典六爪爪鑲表冠，面盤並選用Tiffany知更鳥藍色、搭配石英機芯為精準動力，讓每一份情意都為彼此見證、定錨，永恆不移。

Tiffany推出2024聖誕節形象廣告，透過禮贈、呈現人與人之間的深厚情誼。圖／Tiffany提供
Tiffany推出2024聖誕節形象廣告，透過禮贈、呈現人與人之間的深厚情誼。圖／Tiffany提供
Tiffany Eternity鑽石表款，白金、32毫米、石英機芯、時間顯示，多重鑽石切割時標，價格店洽。圖／Tiffany提供
Tiffany Eternity鑽石表款，白金、32毫米、石英機芯、時間顯示，多重鑽石切割時標，價格店洽。圖／Tiffany提供
致敬1975年經典設計的T1系列戒指，展現出紐約大都會的活力，也及愛的無限生機。圖／Tiffany提供
致敬1975年經典設計的T1系列戒指，展現出紐約大都會的活力，也及愛的無限生機。圖／Tiffany提供
Tiffany HardWear 18K黃金鏈結耳環，13萬7,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany HardWear 18K黃金鏈結耳環，13萬7,000元。圖／Tiffany提供
Anya Taylor Joy在聖誕佳節形象短片中穿戴上了Tiffany Lock系列作品。圖／Tiffany提供
Anya Taylor Joy在聖誕佳節形象短片中穿戴上了Tiffany Lock系列作品。圖／Tiffany提供
蒂芙尼（Tiffany & Co.）發表了2024全新聖誕佳節形象廣告短片—「愛，始於1837」，並由品牌代言人Anya Taylor Joy優雅入鏡。圖／Tiffany提供
蒂芙尼（Tiffany & Co.）發表了2024全新聖誕佳節形象廣告短片—「愛，始於1837」，並由品牌代言人Anya Taylor Joy優雅入鏡。圖／Tiffany提供

Tiffany 品牌 廣告

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