ITF旅展 / 雪寶來了！今年互動體驗大增、小禮物拿不完

全台最大「ITF台北國際旅展」今起開展，相較疫情前各家拼銷售，今年可見展場更凸顯互動與體驗，不少旅行社、航空公司或旅遊局砸大錢設計，空間感更開闊，闖關小禮物也拿不完。其中，香港館邀請三大主要景點：香港迪士尼樂園、香港海洋公園及昂坪360來台參與旅展，現場打卡就送小禮物，並提供旅展限定優惠，滿滿香港情味，如秒飛香江。

世界十大最佳纜車之一的昂坪360，今年首次「搬進」會場，纜車、天壇大佛及大嶼山自然風光可同步收進相框。香港迪士尼樂園也首次在旅展打造雪寶AR體驗，可拍下與雪寶互動的可愛瞬間，樂園歡樂氛圍百分百。香港海洋公園則以各式大熊貓打卡互動，大型耶誕樹和耶誕老人也會驚喜現身。會場人氣滿滿，設置街道指示牌、叮叮車似要駛出會場，每個角落都充滿歡樂。

韓國館規模也大升級、達90個攤位，結合不同地區、主題與體驗，將國際慶典、夜間觀光和Wellness等特色旅遊完美融合，而且還將韓國的雪景帶到現場，雪花飄飄超浪漫。另有首次推出的在旅展沉浸式夜間觀光投影秀，將韓國10個城市的夜景化為點點星光，好拍也好玩。

旅行社展攤也一新過往印象，雄獅旅遊設計充滿未來感，燈光線條簡潔，猶如大玻璃帷幕下的星空世界，呼應環保、簡約，兼具美感。可樂旅遊則將土耳其卡帕多奇亞的專屬Logo熱氣球、迪士尼探險號Disney Adventure遊輪通通融入設計，並邀請人氣男團及旅遊達人站台。

航空公司的排隊展攤長榮航空，除了小禮品吸睛，也將飛機座椅、餐飲搬進展場，繪以橢圓形窗，很有旅行感。華航舞台區的空姐歌舞秀，也吸引人潮停駐。關島則搭配華航期間限定的直飛班機行銷，今年11月27日至2025年2月2日期間限定復飛，主打「免簽證免稅免換駕照」直飛關島。

此外，加利利旅行社今年首次攜手法國旅遊發展署，打造充滿巴黎風情的藝文展位，並舉辦加大塊吉祥物相見歡、法式調香手作體驗、法國旅遊講座。現場也布置巴黎網美藝術牆，將兩大百貨帶進會場，供民眾打卡拍照，感受法式甜蜜浪漫。