ITF旅展飯店開紅盤 老爺集團出現千萬刷手、晶華酒店排隊1公里

強颱剛過，ITF台北國際旅展首日中午開放一般民眾入場，上午場外就已排起長龍，開放不到3小時，就傳出有「千萬刷手」。老爺酒店集團出現單筆豪刷1500萬的消費者，現場刷破百萬元的民眾也高達10位，主要指名團購效期長達一年半的「3,400元聯合住宿券」以及「2080元聯合餐飲券」。

老爺集團推估，主要原因可能是「老爺酒店聯合住宿券」買20張送2張，以及今年特別針對55歲以上入住者喊出「指定日入住再加碼」優惠，超划算價格吸引消費者揪團瘋搶。

每年熱搶的晶華酒店攤位，也出現3位百萬刷手，都是落在100～130萬之間，由於每日開展前50名購買票券的消費者即贈送柏麗廳自助晚晚餐買一送一券，吸引許多民眾一開放入場即排隊搶購，人龍綿延約1公里。百萬刷手購買的商品主要是環遊自助餐券以及鍋物券，搭配包括集團住宿券、故宮晶華、azie等其他餐券和部分住宿券。

福容大飯店連鎖也有多位百萬刷手，其中一名狂刷320萬、下單1000張住宿券，另一名也一次刷買300張住宿券。熱賣的福容「聯合住宿券」，一套5張15,950元、買10送1，平均一張2,900元；享福卡會員獨享買15送2，平均一張2,815元。使用一張就能入住福容徠旅系列，福容徠旅墾丁四人同行，每人每晚只要704元起。顯見民眾都是做好功課，入場揪團開刷。