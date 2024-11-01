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ITF旅展飯店開紅盤 老爺集團出現千萬刷手、晶華酒店排隊1公里

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
知本老爺熱賣的「四人好行住宿券」，入住家庭客房含自助式早晚餐，每張10,999元，買10張加送1張。圖／老爺集團提供
知本老爺熱賣的「四人好行住宿券」，入住家庭客房含自助式早晚餐，每張10,999元，買10張加送1張。圖／老爺集團提供

強颱剛過，ITF台北國際旅展首日中午開放一般民眾入場，上午場外就已排起長龍，開放不到3小時，就傳出有「千萬刷手」。老爺酒店集團出現單筆豪刷1500萬的消費者，現場刷破百萬元的民眾也高達10位，主要指名團購效期長達一年半的「3,400元聯合住宿券」以及「2080元聯合餐飲券」。

老爺集團推估，主要原因可能是「老爺酒店聯合住宿券」買20張送2張，以及今年特別針對55歲以上入住者喊出「指定日入住再加碼」優惠，超划算價格吸引消費者揪團瘋搶。

每年熱搶的晶華酒店攤位，也出現3位百萬刷手，都是落在100～130萬之間，由於每日開展前50名購買票券的消費者即贈送柏麗廳自助晚晚餐買一送一券，吸引許多民眾一開放入場即排隊搶購，人龍綿延約1公里。百萬刷手購買的商品主要是環遊自助餐券以及鍋物券，搭配包括集團住宿券、故宮晶華、azie等其他餐券和部分住宿券。

福容大飯店連鎖也有多位百萬刷手，其中一名狂刷320萬、下單1000張住宿券，另一名也一次刷買300張住宿券。熱賣的福容「聯合住宿券」，一套5張15,950元、買10送1，平均一張2,900元；享福卡會員獨享買15送2，平均一張2,815元。使用一張就能入住福容徠旅系列，福容徠旅墾丁四人同行，每人每晚只要704元起。顯見民眾都是做好功課，入場揪團開刷。

此外，君悅酒店也每年都有常客支持，今天首日大單出現單筆500萬的刷手，截稿前，仍以兩間自助餐凱菲屋和彩日本料理的套券，以及旅展獨賣通用券最熱銷。

買10送2，暢饗Buffet自助吃到飽、星級港點、日本料理、海鮮饗宴等頂級美食。圖／福容大飯店連鎖提供
買10送2，暢饗Buffet自助吃到飽、星級港點、日本料理、海鮮饗宴等頂級美食。圖／福容大飯店連鎖提供
台北君悅酒店凱菲屋餐券搶手。圖／台北君悅提供
台北君悅酒店凱菲屋餐券搶手。圖／台北君悅提供
晶華酒店餐券、住宿券熱賣，人氣高排長龍，綿延1公里長。圖／晶華酒店提供
晶華酒店餐券、住宿券熱賣，人氣高排長龍，綿延1公里長。圖／晶華酒店提供
福容福隆店使用3張住宿券入住三天兩夜，平均一晚只要4,223元，再享全台唯一海洋溫泉。圖／福容大飯店連鎖提供
福容福隆店使用3張住宿券入住三天兩夜，平均一晚只要4,223元，再享全台唯一海洋溫泉。圖／福容大飯店連鎖提供

住宿券 旅展 消費者 酒店

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