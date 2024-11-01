2024好友港節市集 11月2日華山文創園區登場

回顧吉卜力誕生歷程的展覽即將登台！自2021年開始在日本巡迴的《Animage雜誌和吉卜力展》，將於2025年1月在華山1914文創園區東2C、D棟展出，本展覽以德間書店出版的雜誌《Animage》為媒介，帶領觀眾回顧「動畫」尚未普及的年代，一直到1979年《機動戰士鋼彈》風靡全日本，引爆動畫熱潮。當時《Animage》主編、現任吉卜力工作室製作人的鈴木敏夫，發掘了高畑勲和宮﨑駿導演，致力於動畫電影製作歷程，成為《風之谷》和《天空之城》兩部經典作品誕生的幕後關鍵推手。台灣站作為海外巡迴首站，除了有豐富的雜誌篇幅、珍貴手稿畫與動畫模型外，將迎來從未展現過的「大型拍照場景」，讓粉絲與龍貓、小魔女琪琪一起成為雜誌封面主角。主辦單位聯合數位文創宣布，展覽預售票即將於11月中旬開賣，更多展覽介紹將陸續公布，敬請持續關注台灣展覽官方社群。

2024-11-01 15:22