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2024好友港節市集 11月2日華山文創園區登場

中央社／ 台北1日電

「2024好友港節市集」於2日、3日連續兩天在華山文創園區登場，現場將有香港文創小物、港式美食點心等多個攤位，讓民眾充分感受「港風」、「港味」。

台港經濟文化合作策進會（策進會）1日透過新聞稿表示，策進會、大陸委員會（陸委會）將於2日、3日上午11時至下午6時在華山文創園區舉辦「2024好友港節市集」，為民眾帶來港風文創小物與香港風味美食。

策進會表示，去年第一次舉辦好友港節市集，活動內容獲得熱烈回響，許多在台港人充分表達再次參與意願，不少台灣民眾給出正面回饋與支持，於是今年接續舉辦第2屆。

策進會指出，與會市集活動攤商數計有66家，包括香港文創商品攤位12家、港式美食攤位46家，民眾將能品嚐到港式菠蘿油、燒賣、魚蛋等美味；為了塑造台港共融和樂氛圍，台灣文創與永續商品相關攤位8家也加入市集活動。

策進會提到，除了市集活動外，另也邀請了甫獲廣播金鐘獎肯定的在台港人張啟樂主持舞台活動，現場將有歌手演出、團體表演、互動遊戲，為市集活動增添更多精彩、豐富與多元。

文創 美食 香港

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