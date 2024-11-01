澎湖首家「MUJI無印良品」進駐全聯！人氣必買商品曝光　期間限定滿額送限量「黃麻購物袋」

「MUJI無印良品」插旗澎湖，攜手全聯澎湖中華店打造離島最大店中店，11月2日正式開幕，開幕期間購買「MUJI無印良品」商品消費滿500元，即可獲得黃麻購物袋B5個 ，每日數量有限、送完為止。 雙品牌於離島聯手，一口氣導入25座貨架，網羅各式超人氣暢銷食品、服飾、包袋、鞋襪、生活雜貨等近千支商品，讓澎湖消費者逛好逛滿。

去年11月開幕的旗艦級門市全聯澎湖中華店位在馬公市中華路鬧區，鄰近Pier3三號港大型購物中心，周圍有兩所國小、傳統市場形成熱鬧商圈；根據市場觀察，商圈消費者以女性為主，占比約63%，男性占比約37%，年齡層又以40～59歲居多。全聯澎湖中華店在加入「MUJI無印良品」後擁有更完整的生活百貨商品，結合全聯在離島地區經營的廣度與深度，從最貼近在地居民消費需求的角度出發，調整商品類別並推出「MUJI無印良品｣門市才買得到的豐富品項，雙品牌聯手有望吸引更廣的年齡層顧客前來購物，滿足消費者一站式購物需求。

相較於台灣本島店中店僅2座衣服貨架，全聯澎湖中華店導入的「MUJI無印良品」服飾品項更加豐富。包括秋季主打的「天竺圓領長袖T恤」、「法蘭絨長袖襯衫」，以及入冬首選「輕量羽絨抗靜電內裏無領背心」、「輕量羽絨抗靜電內裏無領外套」等，都是多層次穿搭的首選推薦。