快訊

影／新莊屁孩隨機踹倒機車 還笑「颱風天倒幾台正常」警立逮人

「發票飛了！」他刷載具竟出現不同手機條碼…真正原因曝光 網曝預防方法

股東撕破臉！北京鼎泰豐能否復活？大陸官方態度是關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

澎湖首家「MUJI無印良品」進駐全聯！人氣必買商品曝光　期間限定滿額送限量「黃麻購物袋」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
澎湖首家「MUJI無印良品」進駐全聯澎湖中華店，11月2日開幕，推出近千件商品。圖／MUJI無印良品提供
澎湖首家「MUJI無印良品」進駐全聯澎湖中華店，11月2日開幕，推出近千件商品。圖／MUJI無印良品提供

「MUJI無印良品」插旗澎湖，攜手全聯澎湖中華店打造離島最大店中店，11月2日正式開幕，開幕期間購買「MUJI無印良品」商品消費滿500元，即可獲得黃麻購物袋B5個 ，每日數量有限、送完為止。 雙品牌於離島聯手，一口氣導入25座貨架，網羅各式超人氣暢銷食品、服飾、包袋、鞋襪、生活雜貨等近千支商品，讓澎湖消費者逛好逛滿。

去年11月開幕的旗艦級門市全聯澎湖中華店位在馬公市中華路鬧區，鄰近Pier3三號港大型購物中心，周圍有兩所國小、傳統市場形成熱鬧商圈；根據市場觀察，商圈消費者以女性為主，占比約63%，男性占比約37%，年齡層又以40～59歲居多。全聯澎湖中華店在加入「MUJI無印良品」後擁有更完整的生活百貨商品，結合全聯在離島地區經營的廣度與深度，從最貼近在地居民消費需求的角度出發，調整商品類別並推出「MUJI無印良品｣門市才買得到的豐富品項，雙品牌聯手有望吸引更廣的年齡層顧客前來購物，滿足消費者一站式購物需求。

相較於台灣本島店中店僅2座衣服貨架，全聯澎湖中華店導入的「MUJI無印良品」服飾品項更加豐富。包括秋季主打的「天竺圓領長袖T恤」、「法蘭絨長袖襯衫」，以及入冬首選「輕量羽絨抗靜電內裏無領背心」、「輕量羽絨抗靜電內裏無領外套」等，都是多層次穿搭的首選推薦。

同時因應澎湖觀光客眾多，四季均有防曬、防風需求，「MUJI無印良品」暢銷帽款「撥水加工附防水膠條棒球帽／有簷帽」首度於全聯澎湖中華店中店販售，採透氣撥水加工素材製作，並具有可避免雨水滲透的防水膠條，是店內人氣商品。「MUJI無印良品」直營門市常賣到缺貨的暢銷新商品「柔軟多用途靠枕」，同樣也在全聯澎湖中華店中店首賣。

全聯澎湖中華店導入的「MUJI無印良品」服飾品項更加豐富。圖／MUJI無印良品提供
全聯澎湖中華店導入的「MUJI無印良品」服飾品項更加豐富。圖／MUJI無印良品提供
「MUJI無印良品」直營門市常賣到缺貨的暢銷新商品「柔軟多用途靠枕」，也在全聯澎湖中華店中店首賣。圖／MUJI無印良品提供
「MUJI無印良品」直營門市常賣到缺貨的暢銷新商品「柔軟多用途靠枕」，也在全聯澎湖中華店中店首賣。圖／MUJI無印良品提供
「MUJI無印良品」直營門市熱銷的黃麻購物袋多款尺寸也在全聯澎湖中華店中店販售。圖／MUJI無印良品提供
「MUJI無印良品」直營門市熱銷的黃麻購物袋多款尺寸也在全聯澎湖中華店中店販售。圖／MUJI無印良品提供
澎湖首家「MUJI無印良品」進駐全聯澎湖中華店，推出豐富的文具、收納與食品系列商品。圖／MUJI無印良品提供
澎湖首家「MUJI無印良品」進駐全聯澎湖中華店，推出豐富的文具、收納與食品系列商品。圖／MUJI無印良品提供
澎湖首家「MUJI無印良品」進駐全聯澎湖中華店，開幕期間限定購買「MUJI無印良品」商品消費滿500元送限量黃麻購物袋，美日數量有限、送完為止。圖／MUJI無印良品提供
澎湖首家「MUJI無印良品」進駐全聯澎湖中華店，開幕期間限定購買「MUJI無印良品」商品消費滿500元送限量黃麻購物袋，美日數量有限、送完為止。圖／MUJI無印良品提供

澎湖 無印良品

延伸閱讀

影／第二階段公費疫苗開打 全聯設接種站送青森蘋果

颱風康芮襲台西嶼測到15級陣風 澎湖多處鐵皮屋受損

康芮颱風即將登陸 暴風圈籠罩全台、澎湖、宜蘭鴛鴦湖累積雨量破千

紅白傻傻分不清…她買全聯火龍果切開「顏色不對」 網反讚：賺到了

相關新聞

澎湖首家「MUJI無印良品」進駐全聯！人氣必買商品曝光　期間限定滿額送限量「黃麻購物袋」

「MUJI無印良品」插旗澎湖，攜手全聯澎湖中華店打造離島最大店中店，11月2日正式開幕，開幕期間購買「MUJI無印良品」...

全台唯一波波屋「波希謐境」開箱！打造最綠野奢露營

2024年新開幕高端露營渡假品牌「波希謐境BOHOLAND」開始試營運，業者以綠色旅遊為品牌理念，主打純淨天然、低碳環保...

遊日本掃PayPay付款再多一家！一卡通iPASS MONEY限時享最高50%回饋

繼全支付、街口支付、玉山Wallet支援PayPay遊日跨境支付之後，iPASS一卡通也宣布攜手美商鏈通科技股份有限公司...

義大利古城工匠加持！Bottega Veneta推全新高級珠寶

有別於傳統的珠寶品牌，當時尚品牌跨界設計珠寶，總多了份設計品味與別出心裁的設計趣味。以編織工藝聞名的義大利精品品牌Bot...

顛覆想像！屈臣氏「天天美麗美食面膜系列」推牛肉麵、珍珠奶茶、藥膳排骨面膜

台灣以眾多美味的小吃聞名，被譽為美食王國，不管是香味馥郁的藥膳排骨，或是滋味清爽可口的杏仁豆腐，各種小吃都有忠實擁護者。...

看好明年6個連假、年假長 旅遊業者估ITF旅展買氣旺

「2024 ITF台北國際旅展」今開幕，一連4天於台北南港展覽館1館登場，今年號召日本、韓國、泰國、歐美等111個國家/...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。