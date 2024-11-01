全台唯一波波屋「波希謐境」開箱！打造最綠野奢露營

2024年新開幕高端露營渡假品牌「波希謐境BOHOLAND」開始試營運，業者以綠色旅遊為品牌理念，主打純淨天然、低碳環保，立志打造全台最「綠」野奢謐境，並且以享受獨處為特點，園區結合多場景體驗空間，即使在野外露營也可以享受奢華尊榮的體驗感。

「波希謐境BOHOLAND」座落於南投縣竹山鎮桶頭低海拔山區的豪華露營區，擁有360度環景視野，占地約5,000坪面積，目前僅開放一半腹地。

進入園區，首先映入眼簾的是全台唯一新型態宿旅「Boho House 波波屋」，園區內共有20間波波屋，外型採用圓弧狀的建築設計，以簡約波希⽶亞⾵為主要⾵格，加入了木、竹、藤等自然木質，與室內外的綠植做呼應。

每間約8.5坪，最多可容納4人，搭配Green Living選品，以「環保永續」為準則挑選，包括全台首家取得碳足跡標章的眠豆腐床墊、採用可再生纖維製成的科技羽絨被，以及100%零碳排擁有全球最綠洗髮精稱號的O’right歐萊德洗沐系列。

園區同時也選擇當地生產的新鮮白木耳製作養生凍飲、竹筍餅、杉林溪烏龍茶及竹炭花生等作為迎賓選品，落實把綠帶到每一個角落。

園區內的空間設計由山下植美景觀設計團隊操刀，仿造歐美峽谷、曠野旱景生態環境，將園藝造景與自然環境融合。

另外還邀請到台灣新銳建築師游智傑設計製作園區設施，特別選用台灣孟宗竹手工打造「四角星鞦韆」、「燕尾遙遙」及「竹涼帳」。除此之外，還有「戶外大型疊疊樂」等多樣富有趣味及美感的公共設施，讓住客享受休閒時光與自然景觀的同時，在每個角落都能拍出打卡美照。

謐食餐廳主打全蔬食、原型食材呈現為餐點特色，並選用在地小農食材入菜，提供「地中海蔬食」餐點。入住不僅享有一泊三食，還能享受竹山當地所有美食，從野菜、竹筒飯、竹筍包到茶葉滷味拼盤，一應俱全，不僅講求食材的來源天然，更希望住客吃到是最自然健康的美食佳餚。

同時，園區也自己栽種生菜景觀花園，不僅做為餐食供應，更提供住客體驗花束DIY活動，讓綠色旅遊體驗更豐富有趣。

「波希謐境BOHOLAND」試營運期間更推出限量優惠，於官網預約「一泊三食」專案，最低優惠7,000元起即可雙人入住，並享受豪華露營一泊三食，包含早、晚及午茶三餐和園區內多樣設施。