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遊日本掃PayPay付款再多一家！一卡通iPASS MONEY限時享最高50%回饋

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
遊日本iPASS MONEY APP掃PayPay最高享50%回饋。圖／一卡通提供
遊日本iPASS MONEY APP掃PayPay最高享50%回饋。圖／一卡通提供

繼全支付、街口支付、玉山Wallet支援PayPay遊日跨境支付之後，iPASS一卡通也宣布攜手美商鏈通科技股份有限公司，即日起旅日用戶只需使用一卡通iPASS MONEY APP上的「掃碼支付」讀取日本商家的PayPay QR Code立牌，或向店員出示APP日本版的PayPay付款碼，即可輕鬆完成跨境支付交易，享受前所未有的便利性。

iPASS MONEY透過HIVEX與日本的PayPay系統無縫連結，用戶到日本之後只需將一卡通iPASS MONEY APP切換至日本版，即可開啟「付款碼」、「掃碼支付」或使用「無人自助式付款」，免換日幣、免付信用卡1.5%交易手續費，在眾多支援PayPay的大小商家完成付款。

為慶祝iPASS MONEY跨境支付服務正式上線，即日起至2025年1月31日，用戶在日本使用一卡通iPASS MONEY APP於PayPay店家完成付款，可享三重優惠，包括一卡通綠點18.5%回饋（綠點1點價值新台幣1元，每人最高回饋300點）。此外，連結聯邦銀行、新光OU帳戶及台中銀行等用戶，還可加碼獲得最高30%回饋金，再加上免1.5%信用卡交易手續費，最高可享50%回饋。

iPASS一卡通攜手HIVEX跨境支付助綠色旅遊，iPASS MONEY APP掃PayPay最高享50%回饋。圖／一卡通提供
iPASS一卡通攜手HIVEX跨境支付助綠色旅遊，iPASS MONEY APP掃PayPay最高享50%回饋。圖／一卡通提供

一卡通 信用 日本

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