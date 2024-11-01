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義大利古城工匠加持！Bottega Veneta推全新高級珠寶

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Bottega Veneta高級珠寶系列Primaera耳環，價格店洽。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta高級珠寶系列Primaera耳環，價格店洽。圖／Bottega Veneta提供

有別於傳統的珠寶品牌，當時尚品牌跨界設計珠寶，總多了份設計品味與別出心裁的設計趣味。以編織工藝聞名的義大利精品品牌Bottega Veneta近日推出高級珠寶系列產品，委由義大利東北部古城維琴察的傳統工匠製作，致意義大利傳統工藝之外、也展現品牌的前衛視野。

本次在Bottega Veneta創意總監Matthieu Blazy主導下，Drop、Primavera與Catena三個子系列都採用了合乎國際道德採購原則的貴金屬，以因應時代的永續價值。工藝上則委由有「黃金之都」、歷史可溯及14世紀的維琴察（Vicenza），Bottega Veneta也曾在1966年於此成立了品牌首家工坊，有其歷史淵源。

三個系列各自從設計、建築、有機元素中借鏡，再轉譯，像是Drop系列便從水滴的有機型態出發，透過疊加、交疊、寶石鑲嵌，創造如水般的萬千姿態，並有耳環、項鍊、戒指等單品；Catena系列的原始靈感則出自威尼斯吊燈，並沿用Fin與Twisted珠寶的尺寸，兩條手鍊並可拼接為項鍊使用；最後野生花卉的千嬌百媚則生成了Primavera系列，交纏的枝枒、葉片、花苞如有生命力般，狂野奔放，令人難以忽視。

全新高級珠寶系列在台灣僅限Bottega Veneta台北101專賣店販售，價格店洽。

Bottega Veneta高級珠寶系列Drop黃金耳環，價格店洽。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta高級珠寶系列Drop黃金耳環，價格店洽。圖／Bottega Veneta提供
好萊塢女星茱莉安摩爾（Julianne Moore）日前也曾搶先配戴Primaera珠寶項鍊。圖／Bottega Veneta提供
好萊塢女星茱莉安摩爾（Julianne Moore）日前也曾搶先配戴Primaera珠寶項鍊。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta高級珠寶系列Primaera黃金、白金鑽石耳環，價格店洽。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta高級珠寶系列Primaera黃金、白金鑽石耳環，價格店洽。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta高級珠寶系列Catena黃金手鍊，價格店洽。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta高級珠寶系列Catena黃金手鍊，價格店洽。圖／Bottega Veneta提供

品牌 珠寶 義大利

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