顛覆想像！屈臣氏「天天美麗美食面膜系列」推牛肉麵、珍珠奶茶、藥膳排骨面膜

台灣以眾多美味的小吃聞名，被譽為美食王國，不管是香味馥郁的藥膳排骨，或是滋味清爽可口的杏仁豆腐，各種小吃都有忠實擁護者。屈臣氏看準台灣美食深受消費者喜愛，旗下自有品牌「天天美麗」特別將面膜與台灣道地美食創意結合，獨家推出「美食面膜系列」，完美復刻台灣美食獨有的迷人香氣，為消費者帶來全新的感官護膚體驗。

「天天美麗美食面膜系列」為日常護膚帶來新穎的感官享受，全系列共有5款面膜商品，分別融入了藥膳排骨、珍珠奶茶、檸檬愛玉、杏仁豆腐、牛肉麵的香氣與味覺元素，高度還原的台灣美食的誘人香氣，在護膚的同時，感受台灣小吃的魅力，即日起全台屈臣氏指定門市皆有販售，每款5入售價299元。