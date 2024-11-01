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顛覆想像！屈臣氏「天天美麗美食面膜系列」推牛肉麵、珍珠奶茶、藥膳排骨面膜
台灣以眾多美味的小吃聞名，被譽為美食王國，不管是香味馥郁的藥膳排骨，或是滋味清爽可口的杏仁豆腐，各種小吃都有忠實擁護者。屈臣氏看準台灣美食深受消費者喜愛，旗下自有品牌「天天美麗」特別將面膜與台灣道地美食創意結合，獨家推出「美食面膜系列」，完美復刻台灣美食獨有的迷人香氣，為消費者帶來全新的感官護膚體驗。
「天天美麗美食面膜系列」為日常護膚帶來新穎的感官享受，全系列共有5款面膜商品，分別融入了藥膳排骨、珍珠奶茶、檸檬愛玉、杏仁豆腐、牛肉麵的香氣與味覺元素，高度還原的台灣美食的誘人香氣，在護膚的同時，感受台灣小吃的魅力，即日起全台屈臣氏指定門市皆有販售，每款5入售價299元。
「天天美麗藥膳排骨抗老面膜」添加人蔘、枸杞、當歸萃取；以國民飲料為發想的「天天美麗珍珠奶茶彈潤面膜」，將茶香與黑糖香氣調和，100%還原珍珠奶茶的香甜風味，並添加紅茶萃取及三重保濕因子；「天天美麗檸檬愛玉保濕面膜」以清新的檸檬及香甜的蜂蜜香調為特色，敷面膜的同時彷彿享用檸檬愛玉般清爽愉悅；「天天美麗杏仁豆腐亮白面膜」融合杏仁豆腐標誌性的濃郁香味，讓保養過程添一份享受；「天天美麗牛肉麵緊緻面膜」添加玻尿酸和肌醇，同步搭配牛膠原蛋白。
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