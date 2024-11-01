看好明年6個連假、年假長 旅遊業者估ITF旅展買氣旺

「2024 ITF台北國際旅展」今開幕，一連4天於台北南港展覽館1館登場，今年號召日本、韓國、泰國、歐美等111個國家/城市，以及航空公司、旅行社、飯店、遊樂園共1500個攤位參展。旅遊、航空業者看好明年多達6個連假，且年假較長，預估今年旅展銷量更甚以往，且明年旅遊熱度不會消退。

旅遊電商平台Klook此次祭出全站1折起優惠，推出「日本環球影城買1送1」、「住宿買2000折1000元」、「不限流eSIM 1折」等。Klook表示，民眾出國熱度不減，且傾向玩得更深、更長，預估今年旅展銷量會再成長，尤其明年連假多、年假長，過年及跨年產品都很熱銷。疫情解封後，去年至今年民眾出國旅遊成長20%以上，預估明年仍會有10%至20%的漲幅。

旅遊電商平台KKday則推出APP下載抽好禮，玩線上小遊戲就能抽機票、折扣碼、品牌小物等，另推出現場限定優惠，韓國、日本機票萬元有找，且機加酒、迷你團商品現場下單現折2000元。KKday指出，今年線上旅展買氣已較去年成長2成，預估實體旅展有機會較去年成長5成，主因明年假期多且長。另在國旅方面，由於國人普遍認為住宿昂貴，高鐵假期、一日遊行程詢問度高。

另外，雄獅旅遊此次旅展帶來「關島」自由行5日，直飛杜夢灣賞夕陽海景5萬9800元起等商品。可樂旅遊則推出系列台灣賞楓勝地行程，從高鐵各站出發，便利1日遊自由行900元起、跟團遊1788元起。

星宇航空指出，此次旅展推出全航線5折、港澳航線8折優惠。今年參展人數多、可售機位也多，預期銷量可超越去年，今開展仍以東京、大阪及曼谷詢問度高，明年第一季除了日本賞櫻客，另也看好越南富國島及峴港航線銷量，整體出國潮還是會持續。

華航則推出台灣出發全航線75折起，現場加碼指定航線折扣碼，民眾參展還就有機會獲得限量2025年月曆，並與月曆中的制服人員合影。長榮航空則以Hello Kitty彩繪機為主題，現場加碼抽獎活動。台灣虎航除了推出線上旅展優惠價外，民眾出示旅展期間於官網成交的行程確認單，即有機會獲得雙開資料夾作為成交禮，及指定航線加碼禮。

大地酒店推出住宿、泡湯、美食餐券48折起，原價1萬8480元的「一泊一食住宿券」，旅展只要8800元，並加碼買5張送1張。另外還有「大地湯氛券」單張均價不到千元。大地酒店表示，今年大地酒店國際及國內旅客仍維持4比6的比例，其中韓國、港澳及星馬約占國際客6、7成，今年國旅較不熱絡，希望旅展銷量至少達到持平水準，明年有信心國際旅客跟國旅都回溫。

免稅商店昇恆昌今也參與台北國際旅展，現場邀請中華職棒味全龍啦啦隊Dragon Beauties小龍女演出，iRich會員有機會將iPhone 16帶回家。

台灣高鐵此次推出6大專案，包括搭高鐵．送住宿、送租車、送樂園，其中「搭高鐵．送住宿」更為年度熱銷商品，北高來回最低價格，即相當於購買高鐵來回車票，就可免費一晚。台灣高鐵表示，看好國旅市場，今年旅展銷售預期會較去年成長10%左右，全年總旅遊人次可望較去年成長4.2％。