快訊

南橫明霸克露鋼便橋再遭康芮沖毀 「3里成孤島」滯留370人

柯文哲京華城案延押庭花2小時半 法官呂政燁下午4時半即時諭知

聽新聞
0:00 / 0:00

宏碁雙11購物節AI PC全線登場 購機周周抽iPhone 16 Pro

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
宏碁SpatialLabs Eyes 3D雙鏡頭相機11月正式開賣，建議售價18,999元。記者吳致碩／攝影
宏碁SpatialLabs Eyes 3D雙鏡頭相機11月正式開賣，建議售價18,999元。記者吳致碩／攝影

迎接雙11購物節，宏碁看準AI潮流，全新Copilot+ Swift AI PC搭載3大新一代處理器，共6款新品強勢開賣，價格從23,900元～62,900元，一次獻上超過40款Acer AI PC供消費者選擇。另有雙11推薦超值爆款，包括搭載RTX4050獨顯的Nitro V電競筆電，最高下殺1萬元，3萬元有找，購買登錄再送遊戲手把。

新品首推搭載Snapdragon X Plus晶片平台的Swift Go 14 AI，以8核心高效能、14.5吋霧面螢幕，提供不同以往的AI使用體驗。此外，搭載AMD Ryzen AI 9 365處理器的新款Swift 14 AI，更以AMD XDNA 2架構的高達50兆次（TOPS）AI性能，以及可擴充的SSD設計，滿足對性能有更高要求的使用者，建議售價分別為Swift 14 AI （SF14-51）44,900-49,900元、Swift Go 14 AI（SFG14-01） 37,900元、Swift 14 AI（SF14-61T）49,900元。

10吋Iconia Tab P10平板電腦，優惠價5,611元，購買Acer Iconia P10/P11平板電腦登錄網站還可參加Predator耳機、遊戲手把、Acer 65W GaN充電頭好禮3選1；宏碁還精選2款螢幕挑戰市場最優惠，23.8吋Acer CS242Y智慧IPS螢幕，內建Web OS、具100Hz高刷新率，特價4,688元、另一款為31.5吋4K VA螢幕Acer SA322QK，具無框超薄美型外觀，對折破盤價5,999元。

針對商務需求，Acer TravelMate商務筆電、Veriton商用AIO及SpatialLabs 3D裸視系列指定機種，登錄送市價7,380元Acer墨爾本行李箱19.5吋，購買Veriton 100商用桌機指定機種登錄再加送Acer Red Thunder 16吋後背包。

另外，宏碁首款裸視3D相機「Acer SpatialLabs Eyes 3D雙鏡頭相機」，與Acer獨家SpatialLabs裝置完美整合，能輕鬆捕捉並觀賞沉浸式3D立體影像，滿足在個人創作、專業應用和商業展示上的多樣化需求。

宏碁亦瞄準頂尖玩家，購買電競Predator筆電及桌機、螢幕享有延長1年保固服務，購買Predator指定筆電登錄再送Xbox無線控制器、Predator桌機則送市價9,900元Predator行李箱。即日起至11月17日止，宏碁全系列包括Swift/Nitro/Predator筆電及桌機、螢幕、投影機，購買上網登錄周周抽馬來西亞吉隆坡來回機票、iPhone 16 Pro 256GB，以及AOPEN PV11a微型投影機。

使用AI功能輕鬆生成萬聖節主題創作。記者吳致碩／攝影
使用AI功能輕鬆生成萬聖節主題創作。記者吳致碩／攝影
宏碁雙11檔期購買全系列指定商品，購買上網登錄周周抽馬來西亞吉隆坡來回機票、iPhone 16 Pro。圖／宏碁提供
宏碁雙11檔期購買全系列指定商品，購買上網登錄周周抽馬來西亞吉隆坡來回機票、iPhone 16 Pro。圖／宏碁提供
宏碁全新Copilot+ Swift AI PC搭載新一代處理器強勢驅動，共6款新品開賣。記者吳致碩／攝影
宏碁全新Copilot+ Swift AI PC搭載新一代處理器強勢驅動，共6款新品開賣。記者吳致碩／攝影
搭載RTX4050獨顯的Nitro V電競筆電3萬元有找，購買登錄再送遊戲手把。圖／宏碁提供
搭載RTX4050獨顯的Nitro V電競筆電3萬元有找，購買登錄再送遊戲手把。圖／宏碁提供

X 行李箱 馬來西亞

延伸閱讀

蘋果財報符合預期 Apple Intelligence 助 iPhone 不太淡

蘋果財報／iPhone 16需求俏 但本季營收展望平淡 盤後股價跌2%

鴻海助攻 印度製iPhone激增

宏碁智新拚11月登興櫃

相關新聞

看好明年6個連假、年假長 旅遊業者估ITF旅展買氣旺

「2024 ITF台北國際旅展」今開幕，一連4天於台北南港展覽館1館登場，今年號召日本、韓國、泰國、歐美等111個國家/...

宏碁雙11購物節AI PC全線登場 購機周周抽iPhone 16 Pro

迎接雙11購物節，宏碁看準AI潮流，全新Copilot+ Swift AI PC搭載3大新一代處理器，共6款新品強勢開賣...

正式冠名普普大師Andy Warhol！伯爵打造隕石面幾何表

1970、1980年代曾誕生了無數偉大藝術家，其中引領普普藝術風潮的Andy Warhol至今仍影響無數近代新銳藝術家。...

FENDI 2024冬日度假系列 格子呢暗藏品牌密碼

明年創立百年 外套、皮革融入奢華休閒風 展現義式、英式優雅率性

「環球廚神‧國際挑戰賽」新悦花園酒店奪三金 為台灣打下世界知名度

有廚神界奧斯卡獎之稱的「環球廚神‧國際挑戰賽」，今年總決賽結果出爐，嘉義新悦花園酒店主廚團隊勇奪三金，包括大師組龍騰金盃...

台南三越西門新天地獨賣 SEIKO新款女表「海芋」獻清新

新空間與新駐點常能帶來新氣象。日系品牌SEIKO向來以平價、滿足普羅大眾需求為訴求，近日SEIKO全新直營店正式進駐台南...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。