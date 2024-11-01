正式冠名普普大師Andy Warhol！伯爵打造隕石面幾何表
1970、1980年代曾誕生了無數偉大藝術家，其中引領普普藝術風潮的Andy Warhol至今仍影響無數近代新銳藝術家。伯爵（PIAGET）近日便宣布，與「Andy Warhol視覺藝術基金會」（The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts）合作，推出Andy Warhol系列18K白金巴黎釘紋藍色隕石表，重溫經典。
在百花齊放的1970太空時代，跳脫單純正圓以外的幾何形狀一度蔚為風潮，方型、橢圓、三角、形中形（shape in shape）帶來了無限的時間「樣態」。其中PIAGET便曾有一只腕表為一代普普藝術家安迪沃荷（Andy Warhol）所配戴，並曾在2018年時的古董珠寶雙年展上推出「致敬款」、搭配多樣化的半寶石面盤，洋溢1970的懷舊風格。
2024年，PIAGET正式與「Andy Warhol視覺藝術基金會」合作並獲得授權，因此將該表款正式命名為：Andy Warhol系列，並在表圈上賦予了象徵法式品味的Clou de Paris巴黎釘紋。
45毫米的18K白金表殼內，使用藍色的隕石面盤搭配深藍色鱷魚皮表帶，深邃、優雅，饒富藝術氣息；501P1自動上鍊機芯厚度僅3.63毫米，並具備約40小時的動力儲存。如今想擁有一副Andy Warhol的真跡藝術品想來所費高昂，但入手一只Andy Warhol聯名的高級機械表？或許相對容易！表款歐元訂價66,000元、折合台幣約230萬，實際售價仍以官方售價為主。
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