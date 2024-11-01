強攻百貨周年慶 玉山 Unicard 最高7%回饋

一年一度的百貨周年慶陸續開跑，全台新光三越、遠東百貨、微風及漢神巨蛋等百貨商場周年慶進行中，玉山銀行推出各項優惠刷卡回饋活動，線上申辦玉山Unicard，最高可享7% e point回饋。

玉山Unicard於指定百貨如新光三越、遠東SOGO百貨、誠品生活、lalaport、三井OUTLET、京站等超過20家百貨特店消費，最高可享5%玉山e point回饋，若在新光三越消費再加碼2%，最高可獲得7%玉山e point回饋。玉山e point1點=1元，可用於消費折抵或是兌換上千種電子票券與各式熱門商品等多種用途。

玉山表示，要趁周年慶血拚的卡友也絕對不能錯過玉山卡的百貨刷卡活動，於百貨公司各館周年慶期間持玉山卡消費滿額即可獲得商品券或百貨點數等好禮，還可享分期0利率。持玉山卡至新光三越消費，滿額最高贈skm points 60,000點；遠東百貨消費滿額最高可獲贈價值17,000元的遠東百貨商品券；微風百貨消費送出最高達20,000元的微風電子酬賓券；使用玉山漢神巨蛋聯名卡於漢神巨蛋購物廣場館內指定櫃位消費滿額，最高贈價值8,500元的漢神商品券。

為滿足顧客購物需求，玉山卡除在周年慶期間推出豐富的刷卡活動外，也致力於提供卡友更好的刷卡體驗，不論消費金額大小，玉山Wallet皆會即時通知、筆筆推播，並清楚顯示消費的場所名稱與時間，讓顧客買得開心也能刷得安心。