雙11升溫 LINE Pay 攜手電商與品牌平台 最高30%回饋

第三方支付LINE Pay與用戶一起迎接全年最大雙11購物盛事，攜手熱門電商平台91APP、momo購物網以及超過20家指定精選品牌，推出單筆消費最高可享LINE POINTS 30%回饋、滿額抽888點紅包、活動期間每日領優惠券等多項活動。加碼用戶購物金，參加LINE Pay「分享雙11戰利品抽購物金」活動，還有機會抽LINE POINTS 11,111點超狂點數好禮。

LINE Pay觀察發現，雙11為消費者年度購物熱門旺季，近兩年雙11期間的交易量與交易筆數都呈現雙位數成長，美妝保養、家電等是熱門品項。

提供用戶更多購物回饋，LINE Pay與91APP及momo購物網推出限時快閃加碼活動。11/1至11/11期間，每日10:00後用戶可領95折優惠券並於91APP合作品牌消費時滿額折抵使用，11/1、11/11兩日加碼於91APP精選大牌單筆消費滿2,500元享LINE POINTS 6%回饋，綁定玉山信用卡可再享最高5%加碼回饋，等同單筆最高可獲得11%回饋；momo購物網也推出11/1、11/11兩日快閃加碼，於11:00至19:00指定時段單筆消費滿1萬元，即可享8%回饋!

LINE Pay更攜手超過20間人氣精選品牌，提供品牌官網消費用LINE Pay享點數回饋、並可疊加指定信用卡享加碼優惠。雙11檔期間，於各品牌官網消費可享LINE POINTS 9%-12%不等回饋，若綁定中信LINE Pay卡更可再享額外6%加碼回饋，單筆最高可享20%回饋。

加碼用戶購物金，11/1至11/11間於IG分享雙11購物戰利品並完成LINE Pay官方IG指定任務，即有機會抽中LINE POINTS 11,111點大禮。各項活動資訊均以LINE Pay活動頁為主。

關於LINE Pay Taiwan Limited

LINE Pay Taiwan Limited為電子錢包及金融科技服務的服務提供者。於2015年推出，LINE Pay致力成為行動世代中金融科技產業的領導者，積極推動無現金支付與電子錢包服務，以期拉近用戶與金融支付的距離。