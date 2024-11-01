FENDI 2024冬日度假系列 格子呢暗藏品牌密碼

明年創立百年 外套、皮革融入奢華休閒風 展現義式、英式優雅率性

FENDI是一個由一代又一代女性主理的品牌，始終把目光投注在女性身上。如今這個一直由女性主導的品牌即將於2025年迎來百歲誕辰，FENDI 2024冬日度假的男女裝系列展望2025年的品牌創立百年紀念，以品牌的奢華外套與皮革製品的歷史出發，將實穿性融入服裝與配飾之中，在推崇實穿與喜慶、原型與打破傳統、世系傳承與顛覆的同時，回顧FENDI品牌創立過往的一點一滴。

在創作此女裝系列時，時任高級訂製服與女裝藝術總監Kim Jones將傳承、跨世代穿著的概念融入設計，結合義大利和英國貴族身上流露出一股漫不經心的態度。「格子呢是這個系列的起點」，掌理配飾與男裝藝術的家族傳人之一Silvia Venturini Fendi更進一步解說這個系列與品牌百年歷史的傳承關係，「我想使用一種歷久彌新的布料；格子呢有著一種永恆和家庭的概念，非常吸引我」。

FENDI冬日度假系列所使用的FENDI Tartan格子呢，是蘇格蘭Prickly Thistle為FENDI特別訂製的，雙方合作源自於品牌hand in hand國際手工藝交流計畫的推廣，這款格子呢將FENDI的經典顏色融入設計，包括FENDI Pequin條紋圖案裡的煙草棕色及FENDI傳統的黃色，並將品牌歷史上別具意義的數字和年分藏進細節。

在這個系列裡展現出戶外與室內、鄉村與山間、城市與沙龍的各種氛圍。圖／FENDI提供 FENDI 2024冬日度假系列包括滑雪運動服飾。圖／FENDI提供

經典包款變身 輕鬆搭出節慶感

女裝融合傳統的英倫風布料和針織品，格子呢布料出現在褲子外搭迷你蘇格蘭短裙、圍裹式寬鬆大衣、束腰外套和精緻剪裁的羊毛材質日裝。兩件式套裝，搭配緞面吊帶裙、金蔥針織衫和刺繡亮片、手工製作的皮草和翻羊毛材質，以精湛工藝實現奢華休閒風。

實用又喜慶的配件，讓不論是身在城市還是山區度過假期的人，日夜都能透過輕鬆的混搭，為冬季的節慶氛圍注入活潑的當地氣息。從閃耀金屬光澤的皮革、流光溢彩的水晶，到運用皮革工藝製作出的編織紋路和舒適的3D FF絲絨材質。休閒風格貫穿系列包款，柔軟的皮革讓Peekaboo Soft更易於搭配，Baguette則綴滿亮片。拋光金屬色的柔軟Cuoio Romano皮革彰顯了手工縫製的Selleria縫線，並使皮革編織工藝包款更為搶眼。佛羅倫斯紙製鱷魚皮的靈感和製作都來自於造紙技術。金屬光澤的Nano包款及饒富趣味的吊飾為這一季的包款增添鮮活的色彩和節日氣氛。

從走在山間的翻羊毛材質雪靴到城市街道上的中跟露跟鞋，鞋履不僅採用與包款呼應的金屬光澤的皮革、閃閃發亮的亮片、FF緹花和翻羊毛等材質，還有經典的光面小牛皮，雪靴和中跟露跟鞋能完美適應度假期間的各種不同地形需求。FENDI FFold小牛皮靴款閃耀亮澤，穆勒鞋和中跟露跟鞋洋溢復古風情，粗高跟Delfina鞋款則是最百搭的選擇。

閃耀著光澤感的FENDI FFold小牛皮靴款，是這一季最令人驚豔的鞋款。圖／FENDI提供 嶄新的小貓鞋跟風格成為主流。圖／FENDI提供 翻羊毛包款造型充滿童趣。圖／FENDI提供 閃閃發亮的亮片包款洋溢節慶假日氣息。圖／FENDI提供

特別訂製格子呢 打造古典男裝

男裝系列以格子呢和束腰外套為重點，融合蘇格蘭和義大利風格的元素。以特別訂製的FENDI Tartan格子呢打造羊毛格紋西裝外套、剪裁合身的長褲，呈現古典氛圍與學院風，還有天鵝絨燈芯絨材質的工裝和休閒服，羽絨服裝飾品牌LOGO圖案，並有輕薄的金蔥針織衫，以及運用經典工藝所製作出的華麗的翻羊毛和剪皮草大衣。

冬日度假系列的男裝以特別訂製的FENDI Tartan格子呢為出發點。圖／FENDI提供

Fendilicious系列的全新速食主題，以皮革貼片、鑲嵌和印花工藝打造的麵包、薯條、飲料食物吊飾，裝飾在FF緹花材質Baguette Soft Trunk包款，以及休閒棉質運動衫、T恤、襯衫和華麗的束腰外套上，為穿搭注入童心未泯的趣味風格，「對我來說，它有一種家的感覺。」配飾及男裝藝術總監Silvia Venturini Fendi說。