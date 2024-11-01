「環球廚神‧國際挑戰賽」新悦花園酒店奪三金 為台灣打下世界知名度

有廚神界奧斯卡獎之稱的「環球廚神‧國際挑戰賽」，今年總決賽結果出爐，嘉義新悦花園酒店主廚團隊勇奪三金，包括大師組龍騰金盃、專業組最佳創意獎及專業組金獎，不僅為嘉義爭光，也為台灣年輕主廚群在粵菜領域打下世界知名度。

自2010年以來舉辦多屆的「環球廚神‧國際挑戰賽」，主辦機構環球廚神國際專業協會成功聚集21個國家菁英廚師及明星名廚團隊，總決賽參與比賽及投資團隊人數超過3,500人。

參與機構包括地主隊泰國藍象烹飪學校(Blue Elephant)、Novotel Bangkok Impact、米其林星級餐廳廚魔名人坊、稻香集團、SG Food and Business International Association及北京中瑞酒店管理學院皆為全球廚藝界崢嶸。

今年總決賽在泰國舉辦，也獲泰國工業部及泰國旅遊局全力支持，可謂是每年全球廚師展現廚藝水準及才華的夢想平台。

環球廚神賽的評審團也是夢幻陣容，包含泰國米其林星級大廚Nooror Steppe、香港米其林大廚鄭錦富、法國米其林大廚David Bonet及Frédéric Tual及韓國米其林大廚古國輝等，陣容強大，星光熠熠，堪稱世界級的頂尖廚藝擂台。

嘉義代表新悦花園酒店為此比賽，準備工作超過一年，行政主廚李哲維受邀擔任此次比賽的星級評審，更是在大師組別，以難度最高的三道菜式-酒香海鮮盛宴，完美演繹海鮮與白酒的搭配，勇奪大師組龍騰金盃。

同行出征的蕭志勝師傅以松露酪梨手提酥、長壽祥龍吐彩珠獲得專業組最佳創意獎；王躍發師傅則以長壽千層脆冷麵、海龍皇冠長壽麵獲得專業組金獎。主廚團隊勇奪三大獎項，不僅為嘉義爭光，也為台灣年輕主廚群在粵菜領域打下世界知名度。

新悦花園酒店上半年拿下國家企業環保銅獎、環保旅館金級標章及GTS綠色旅行標章二星，下半年行政主廚率隊出國比賽，展現高超廚藝水準，也是落實栽培旅遊產業人才的永續經營理念，只有持續不斷的人才培育，台灣的旅遊品質才能精益求精。

新悦花園酒店頤粵軒是以「新派粵菜」為主軸，並以在地及當令食材出發，讓全世界的旅人吃到粵菜底蘊。新派粵菜的靈魂在於技法靈活善變，用量精細，完美融合口味及口感，將在地食材及人文風土精華注入菜餚。