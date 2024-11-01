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台南三越西門新天地獨賣 SEIKO新款女表「海芋」獻清新

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
全新Lukia系列電波萬年曆女表以「海芋」為主題，共有（由左至右）SSVW212J、SSVW210J、SSVW209三只款式。圖／SEIKO提供
全新Lukia系列電波萬年曆女表以「海芋」為主題，共有（由左至右）SSVW212J、SSVW210J、SSVW209三只款式。圖／SEIKO提供

新空間與新駐點常能帶來新氣象。日系品牌SEIKO向來以平價、滿足普羅大眾需求為訴求，近日SEIKO全新直營店正式進駐台南新光三越西門新天地，除於台南直營店獨賣全新Lukia系列電波萬年曆表款，訂價都在兩萬元有找、並加碼推出周年慶活動，讓小資也能輕鬆變換造型。

沈穩原木色系搭配黑白色調的SEIKO全新直營店，以開放式空間呈現一如品牌帶給人的親民、無距離印象。由於新店開業，SEIKO並於台南直營店獨家販售全新Lukia系列電波萬年曆女表，表款以「海芋」為主題，依據表殼、表帶材質不同，共有SSVW212J、SSVW210J、SSVW209三只款式。

Lukia系列特點之一即在於表款皆使用藍寶石水晶玻璃鏡面，加上SEIKO的獨特塗層，可有效減少眩光、帶來清晰視覺。而全新SEIKO Lukia系列電波萬年曆腕表皆使用了1B32太陽能電波機芯，充滿電後可持續運行長達半年，並具備時間、日期與萬年曆功能，以及小巧俐落的23.9毫米尺寸。

三只表款將僅在台南新光三越西門新天地獨家開賣，同時即日起至12月1日周年慶期間，SEIKO再大方「加碼」：購買Presage經典系列、工藝系列或2R機芯「調酒」任一女表，將再贈送含表帶與表扣的皮表帶一組，價值3,500元、數量有限，可直接洽詢台南新光三越SEIKO直營店。

SEIKO全新直營店近日正式進駐台南新光三越西門新天地，並帶來新品獨賣與指定表款加贈表帶的好康活動。圖／SEIKO提供
SEIKO全新直營店近日正式進駐台南新光三越西門新天地，並帶來新品獨賣與指定表款加贈表帶的好康活動。圖／SEIKO提供
SEIKO Lukia系列電波萬年曆女表，23.9毫米、精鋼、1B32太陽能電波機芯、時間顯示、日期、萬年曆，15,000元。圖／SEIKO提供
SEIKO Lukia系列電波萬年曆女表，23.9毫米、精鋼、1B32太陽能電波機芯、時間顯示、日期、萬年曆，15,000元。圖／SEIKO提供
以「海芋」為靈感的新款SEIKO Lukia系列電波萬年曆女表，呈現一如海芋花語的純潔與高雅。圖／SEIKO提供
以「海芋」為靈感的新款SEIKO Lukia系列電波萬年曆女表，呈現一如海芋花語的純潔與高雅。圖／SEIKO提供
一旦購買Presage經典系列、工藝系列或2R機芯「調酒」任一女表，將再贈送皮表帶一組、數量有限，圖中則為SEIKO Presage經典系列表款：SPB463J1（左）、SPB469J1（右）。圖／SEIKO提供
一旦購買Presage經典系列、工藝系列或2R機芯「調酒」任一女表，將再贈送皮表帶一組、數量有限，圖中則為SEIKO Presage經典系列表款：SPB463J1（左）、SPB469J1（右）。圖／SEIKO提供

台南 周年慶 品牌

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