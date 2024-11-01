Mister Donut甜甜圈買6送3！鬍子爺爺新口味泡芙登場

Mister Donut迎20週年，攜手本土世界金牌巧克力品牌「Cona's妮娜巧克力」，推出一系列聯名產品。其中「Cona's生可可夾心巧貝」將特製巧克力巧貝內餡注入苦甜可可餡，並於正面灑上Cona's精選可可糖粉，每顆79元。「Cona's榛果巧克力波堤」則將濃巧克力波堤剖半並擠滿苦甜可可餡、榛果餡，外層則裹上可可沾醬並撒上杏仁角，最後畫上鹽焦糖可可醬，每顆79元。除此之外，還有「Cona's紅玉巧克力波堤」、「Cona's雙莓巧蘭奇」、「Cona's百香果巧蘭奇」等聯名產品。

同時Mister Donut也推出7款可可季商品，包括有「雙料巧克力波堤」、「棉花糖巧克力波堤」、「脆脆巧克力波堤」、「咖啡巧克力波堤」、「鹽焦糖巧克力波堤」、「濃巧克力派」、「可可黃金圈」等品項，每顆48～55元。飲品部份，Mister Donut也與 Cona’s妮娜巧克力合作，打造「Cona's繽紛棉花糖可可」、「Cona's雪降跳跳糖可可」，每杯109元。

為慶祝新品登場，11月1日至11月3日期間，購買可可季指定商品，即可享「買5送2」或「買6送3」優惠活動；活動期間消費滿500元，即贈送「Cona’s妮娜巧克力」得獎產品「紅玉茶薄片夾心巧克力8入裝」1盒；購買現做飲品則可享「買1送1」。另外購買可可季聯名飲品再送「Cona's妮娜巧克力夢想城堡觀光工廠園區門票免費兌換券」。

「beard papa's」今年秋冬推出一系列的「秋冬感恩五大獻禮」活動。本次「餅乾奶霜泡芙」睽違2年再度回歸。內餡使用OREO奧利奧餅乾拌入經典卡士達與鮮奶油製成，帶來經典的風味，可搭配日式泡芙、菠蘿泡芙、黑法式泡芙、mini泡芙等不同派皮，每顆80元起。11月11日，凡購買餅乾奶霜口味泡芙2顆，即可獲得「奧利奧夾心餅乾 3入隨手包」1包，每次限贈1包，送完為止。同時11月份還推出限定派皮「白巧夾心餅耶克」，增添消費者更多選擇。