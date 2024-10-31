招牌菠蘿、可頌都吃得到 日本「釛 匠研所」首度登台

來自日本的麵包品牌「釛 匠研所 Bakeries Lab.」，即將於11月2日正式登台，於台北車站開設海外首間分店，提供菠蘿麵包、吐司、可頌等招牌產品。為慶祝新店開幕與雙11，店內限時推出推出時尚造型「菠蘿包提袋」及「黃金吐司列車限定款禮盒」限定販售組合，每份399元，每日限量88組。

「釛 匠研所 Bakeries Lab.」自2019年成立，目前在東京、大阪、福岡、千葉等地設有分店。首間海外分店將設於台北火車站地下一樓，標榜使用日本直送冷凍麵頹，提供3大人氣系列商品。其中「菠蘿麵包」為日本人氣商品，菠蘿皮帶有金黃色澤與微甜的酥脆口感，內層麵包鬆軟細膩，帶有淡淡的奶香味，每份70元。另外還有表層淋上楓糖的「楓糖菠蘿」，每份90元。「吐司系列」中的「黃金吐司」，採用日本麵粉及鮮奶油為原料，並帶有香草香氣，酥軟外層呈現漩渦線條，內層則有著綿密且具彈性的口感，溼潤度適中，每顆330元。至於「生吐司」添加奶油與牛奶，具有柔軟溼潤的質地，每顆180元。除此之外，店內也提供「可頌系列」，包括有黃金迷你可頌、起司可頌、松露可頌等不同品項。