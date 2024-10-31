快訊

不要命！竹北數十居民肉身與颱風「拔河」 20層樓高陽台連人險被吹飛

影／康芮狂風大作！長庚警衛「肉身護牆」被吹飛摔地 驚險過程全拍下

聽新聞
0:00 / 0:00

「和紙」藏進手表裡？Citizen光動能表款 和風迷必收

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Citizen以日本傳統「和紙」結合科技的「光動能」機芯，展現古今並融的和風之美。圖／Citizen提供
Citizen以日本傳統「和紙」結合科技的「光動能」機芯，展現古今並融的和風之美。圖／Citizen提供

日本文化總是令人心醉，近日日本手表大廠「星辰」Citizen便結合精密科技與日本文化，使用日本高知的「土佐和紙」運用於面盤，加上品牌的Eco-Drive光動能技術，推出以「花、鳥、風、月」四主題的表款，帶人踏上一趟又一趟以文化為名的時光旅程。

花、鳥、風、月常是日本詩詞或畫作的元素，無論是俳句、漢詩、屏風畫、浮世繪...這四種常見的元素也成為了騷人墨客借物詠嘆情懷的最佳具現。四款腕表悉數使用了具有輕薄、高透光、強韌質地的日本高知縣產、三大和紙之一的「土佐和紙」為面盤元素。

其中「花」七寶（Sippou）（型號AQ4100-22W）是以日本傳統紋樣的「七寶」呈現繁盛意象的繡球花，「鳥」羽根（Hane）（型號AQ4106-00W）則借用排列老鷹羽毛樣式的「矢羽根」紋飾，表殼並呈現CITIZEN獨家電鍍色Sakura pink的櫻花粉紅金；「風」碧空（Hekikuu）（型號AQ4100-65H）則透過和紙盤面的漸層波浪延伸出被吹拂過沙丘的質感、帶出無形的「風」和「碧空」意念。最後變化莫測的「月」幽玄（Yuugen）（型號AQ4106-18X）則直指日本美學文化核心之一的「幽玄」，以日本傳統紋樣「エ霞」（ekasumi）映照月亮的神秘莫測；值得一提的是，該款式並搭配Citizen首次運用的山羊皮「茶利八方革」，展現山羊皮的立體紋理、同時提升柔軟與耐用度。

四只限量表款都將搭配Cal.A060光動能機芯與38.3毫米的鈦金屬表殼，充滿電後、於省電模式下將可連續運作長達18個月。其中「花」、「鳥」將各限量300只、台灣限量3只已到貨台灣，而「風」、「月」則各限量350只、台灣各限量10與5只，預計將於11月中下旬上市。訂價約自12萬3,000元至13萬8,000元不等。借時光寓情、餘韻無窮。

Citizen「月」幽玄（Yuugen）（AQ4106-18X）光動能腕表，全球限量350只、台灣限量5只，12萬8,000元，預計11月中下旬上市。圖／Citizen提供
Citizen「月」幽玄（Yuugen）（AQ4106-18X）光動能腕表，全球限量350只、台灣限量5只，12萬8,000元，預計11月中下旬上市。圖／Citizen提供
Citizen「風」碧空（Hekikuu）光動能腕表，全球限量350只、台灣限量10只，13萬8,000元，預計11月中下旬上市。圖／Citizen提供
Citizen「風」碧空（Hekikuu）光動能腕表，全球限量350只、台灣限量10只，13萬8,000元，預計11月中下旬上市。圖／Citizen提供
Citizen「鳥」羽根（Hane）（型號AQ4106-00W）光動能腕表，全球限量300只、台灣限量3只，12萬8,000元。圖／Citizen提供
Citizen「鳥」羽根（Hane）（型號AQ4106-00W）光動能腕表，全球限量300只、台灣限量3只，12萬8,000元。圖／Citizen提供

日本 櫻花 畫作 腕表

延伸閱讀

聯國促修改「皇室典範」准女性繼位 日本堅持1傳統

法國海軍認證！TUDOR Pelagos腕表海陸空專業一次滿足

日銀利率按兵不動 法人看日圓匯價短期甜度偏幾分？

沛納海Radimir 90周年紀念！首款紅金萬年曆致敬經典

相關新聞

強颱攪局…等了11年的劉德華演唱會改期 歌迷心碎狂點「應景2首歌」

劉德華演唱會開唱首日遭逢強颱康芮攪局，主辦單位超級圓頂公告11月2日中午12時進行補辦，10時30分進場。

「和紙」藏進手表裡？Citizen光動能表款 和風迷必收

日本文化總是令人心醉，近日日本手表大廠「星辰」Citizen便結合精密科技與日本文化，使用日本高知的「土佐和紙」運用於面...

以女神之名！ Max Mara微風南山Jacket Circle限期秀

簡約的剪裁、嚴選材料加上能駕馭不同場合風格，自然能成就一款經典單品。Max Mara曾在今年10月於米蘭推出全新Olim...

「小米雙11」今晚開跑！5大新品領軍、明星商品最低5折起　曬單再抽萬元禮金

隨著年末最大檔購物盛會到來，小米宣布「小米雙11」優惠活動將於今天（10月31日）晚上8點起開跑，端出上百款明星商品參與...

雙重可愛爆擊！7-ELEVEN推「吉伊卡哇」超過30款周邊快閃加價購、「貓福珊迪X三麗鷗最萌聯名」集點

雙重可愛爆擊！7-ELEVEN全店精品即日起攜手日本爆紅的動漫IP「吉伊卡哇」，推出療癒派對快閃購活動，超過30種生活好...

1797年蘇格蘭工坊操刀 Burberry喀什米爾圍巾暖冬必備

邁入深秋之後，圍巾不僅是保暖配飾，更可以為全身造型添增豐富層次。Burberry發表了2024喀什米爾圍巾形象視覺，邀請...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。