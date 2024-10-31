「和紙」藏進手表裡？Citizen光動能表款 和風迷必收

日本文化總是令人心醉，近日日本手表大廠「星辰」Citizen便結合精密科技與日本文化，使用日本高知的「土佐和紙」運用於面盤，加上品牌的Eco-Drive光動能技術，推出以「花、鳥、風、月」四主題的表款，帶人踏上一趟又一趟以文化為名的時光旅程。

花、鳥、風、月常是日本詩詞或畫作的元素，無論是俳句、漢詩、屏風畫、浮世繪...這四種常見的元素也成為了騷人墨客借物詠嘆情懷的最佳具現。四款腕表悉數使用了具有輕薄、高透光、強韌質地的日本高知縣產、三大和紙之一的「土佐和紙」為面盤元素。

其中「花」七寶（Sippou）（型號AQ4100-22W）是以日本傳統紋樣的「七寶」呈現繁盛意象的繡球花，「鳥」羽根（Hane）（型號AQ4106-00W）則借用排列老鷹羽毛樣式的「矢羽根」紋飾，表殼並呈現CITIZEN獨家電鍍色Sakura pink的櫻花粉紅金；「風」碧空（Hekikuu）（型號AQ4100-65H）則透過和紙盤面的漸層波浪延伸出被吹拂過沙丘的質感、帶出無形的「風」和「碧空」意念。最後變化莫測的「月」幽玄（Yuugen）（型號AQ4106-18X）則直指日本美學文化核心之一的「幽玄」，以日本傳統紋樣「エ霞」（ekasumi）映照月亮的神秘莫測；值得一提的是，該款式並搭配Citizen首次運用的山羊皮「茶利八方革」，展現山羊皮的立體紋理、同時提升柔軟與耐用度。