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以女神之名！ Max Mara微風南山Jacket Circle限期秀
簡約的剪裁、嚴選材料加上能駕馭不同場合風格，自然能成就一款經典單品。Max Mara曾在今年10月於米蘭推出全新Olimpia Jacket，近日台灣不僅在Max Mara微風南山店帶來期間限定裝置，更邀請台灣三位女星：謝盈萱、柯佳嬿和詹子萱一同演繹，展示台北與米蘭的都會風格0時差。
其中詹子萱是以Olimpia Jacket夾克搭配連身短褲和黑色踝靴，帶點初入社會OL的小資俐落；柯佳嬿則是內搭了黑色內搭背心、黑色繫帶高跟鞋與繫帶裝飾修身長褲，展現修長身性與主管風格架勢，2018年以電影《誰先愛上他的》奪得金馬影后的謝盈萱則大秀親切氣息，以Olimpia Jacket夾克搭上黑色繫帶高跟鞋、MAXMARACLASPS黑色手提包、黑色腰封與駝色長褲，站在Max Mara超大鈕扣裝置前隨手一擺，天后氣勢瞬間降臨。
以古希臘勝利女神Olimpia同名的Olimpia Jacket夾克，無疑從命名上便展示與女神同等的強大氣場、自信。該件單品延續了品牌對於優雅剪裁的考究，並採用輕盈的駝毛天然纖維，保暖也讓穿戴上身的體感輕快。想親眼一睹？「Max Mara Jacket Circle」裝置已於Max Mara微風南山店展開，地址於台北市信義區松智路17號1樓，並展出至2024年11月13日（三）日為止。
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