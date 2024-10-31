以女神之名！ Max Mara微風南山Jacket Circle限期秀

簡約的剪裁、嚴選材料加上能駕馭不同場合風格，自然能成就一款經典單品。Max Mara曾在今年10月於米蘭推出全新Olimpia Jacket，近日台灣不僅在Max Mara微風南山店帶來期間限定裝置，更邀請台灣三位女星：謝盈萱、柯佳嬿和詹子萱一同演繹，展示台北與米蘭的都會風格0時差。

其中詹子萱是以Olimpia Jacket夾克搭配連身短褲和黑色踝靴，帶點初入社會OL的小資俐落；柯佳嬿則是內搭了黑色內搭背心、黑色繫帶高跟鞋與繫帶裝飾修身長褲，展現修長身性與主管風格架勢，2018年以電影《誰先愛上他的》奪得金馬影后的謝盈萱則大秀親切氣息，以Olimpia Jacket夾克搭上黑色繫帶高跟鞋、MAXMARACLASPS黑色手提包、黑色腰封與駝色長褲，站在Max Mara超大鈕扣裝置前隨手一擺，天后氣勢瞬間降臨。