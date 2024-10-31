「小米雙11」今晚開跑！5大新品領軍、明星商品最低5折起　曬單再抽萬元禮金

隨著年末最大檔購物盛會到來，小米宣布「小米雙11」優惠活動將於今天（10月31日）晚上8點起開跑，端出上百款明星商品參與，從手機、平板、智慧穿戴到智慧居家等眾多產品，優惠價最低5折起。除了眾多優惠商品外，11月也將帶來多款話題新品開賣，包括極具性價比的大螢幕手機 POCO C75、影院級巨幕的Xiaomi智慧顯示器MAX 2025 100型、智慧居家清潔的Xiaomi掃拖機器人X20 Max，以及健康管理好夥伴Xiaomi手環9 Pro和Xiaomi手環9 Active，帶來全方位的智慧生活升級。

小米今年發表多款話題新機，其中影像旗艦Xiaomi 14T Series為T系列首款搭載與徠卡聯手打造的 Summilux移動光學鏡頭，「小米雙11」活動期間，Xiaomi 14 Ultra直降5,000元、優惠價29,999 元；Xiaomi 14直降2,000元、優惠價22,999元。

「小米雙11」即日起至11月13日於活動頁面海量放送95折折價券，以及積分領500元現金券與1,111元現金券活動，每日更可搶最高9折折價券，可於全台小米之家與小米商城mi.com盡情快樂購。11月1日起至11月13日於全台小米之家消費滿1,111元，並於小米台灣官方Facebook指定貼文曬單，即可參加天天抽萬元統一禮券活動。

此外，10月31日晚上8點起至11月13日活動期間，在小米商城mi.com消費滿1,111元即可抽萬元旅遊金與話題新品Xiaomi智慧顯示器MAX 2025 100型。10月31日晚上8點小米商城mi.com將舉辦「2024 Xiaomi 雙11 狂歡直播」，邀請到重磅嘉賓「卡特Kart」和「YOYO」線上與米粉們狂歡同慶雙11，期間更將狂撒直播限定優惠券，並推出新台幣111元或1,111元限時秒殺產品，觀看直播同時回答問題即有機會抽中Xiaomi手環9 Pro、Xiaomi手環9 NFC等好禮。

在新品部分，POCO C75搭載6.88吋超大螢幕，支援120Hz的螢幕更新率、240Hz 觸控取樣率與 1,670萬種色彩色域，配有5,160mAh大容量電池，待機時間最長可達21天、語音通話42小時與長達139小時的音樂播放，更支援18W快速充電；配備5,000萬像素雙鏡頭系統和1,300萬像素前置鏡頭。將推出黑色、金色、綠色，6GB+128GB定價3,299元，8GB+256GB定價3,999元，10月31日晚上8點起於小米商城mi.com、蝦皮商城 POCO 官方旗艦店、PChome 24h購物小米旗艦館、momo購物網小米旗艦館、東森購物小米旗艦館、7-ELEVEN「i預購」小米旗艦館、神腦生活全面開賣；10月31日晚上8點起至11月13日首賣期間，購機即贈Redmi Buds 6 Play；於小米商城mi.com購機即享雙倍積分與5%積分抵現，提前預約更加贈小米迷你雙肩包。

小米最新推出的Xiaomi智慧顯示器MAX 2025 100型，搭載最新的QLED量子點技術與超大尺寸的4K螢幕，具備144Hz高螢幕更新頻率、毫秒級120Hz MEMC，在遊戲增強模式中更可高達240Hz，更可使用Xiaomi Watch 2遠端控制，下載及安裝 Xiaomi TV 遙控應用程式，輕鬆切換頻道及調整音量。首次內建用戶期待已久的Airplay功能，直接從iPhone、iPad或Mac即可將電影、音樂、遊戲和相片串流到電視。

Xiaomi智慧顯示器MAX 2025 100型售價79,995元，即日起可於小米商城 mi.com、全台小米之家、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、momo購物網小米旗艦館、東森購物小米旗艦館、7-ELEVEN「i預購」小米旗艦館等通路購買。小米之家台北信義威秀直營店與小米之家台中直營店提供實機展示。

全新Xiaomi掃拖機器人X20 Max搭載先進的多合一機座設計，具備高溫自動清洗拖布和快速熱風烘乾等功能，約55°C的熱水可輕易溶解頑固污漬，再以最快3小時自動熱風烘乾，避免傳統拖布潮濕異味的問題。自動集塵技術則運用強力氣流，將集塵格內容物快速轉移至塵袋，且容量高達2.5公升，可拆式清潔槽方便定期清潔；配備5,200mAh大容量電池，在標準模式下可運作120分鐘，具備8000Pa強大吸力與4公升清水箱、3.8公升污水箱，裝滿一次便可清潔200平方公尺的家居空間。

Xiaomi掃拖機器人X20 Max售價15,995元，預計11月9日起在小米商城mi.com、全台小米之家、momo購物網小米旗艦館開賣。10月31日晚上8點參與小米商城mi.com直播活動，並預付50元訂金，即可以15,895元的價格入手。

小米全新推出兩款智慧手環Xiaomi手環9 Pro與Xiaomi手環 9 Active，其中Xiaomi手環9 Pro採用1.74 英寸AMOLED大螢幕，具備先進的GNSS五星定位功能，支援BeiDou、GPS、GLONASS、Galileo、QZSS五大衛星系統，提供更精準的定位技術，不需連接手機也可單獨使用，日常使用下續航可長達 21天，75分鐘即可充滿電，同時提供全天候心率與血氧監測，並升級了睡眠監測功能，支援多達150 種運動模式，內建10種腕上跑步課程、游泳姿勢識別等功能。

Xiaomi手環9 Active配備1.47英寸TFT顯示螢幕，並提供長達18天的電池續航時間，僅9.99mm的超薄機身設計和僅重29.7克的輕巧特性，實現更舒適的使用體驗；支援全天候心率與血氧監測，並具備科學睡眠監測功能，提供50種運動模式，其中包含10種專業運動模式，具備5ATM防水能力，並有超過 100款可更換的錶面設計。

Xiaomi手環9 Pro共有曜石黑、月光銀、玫瑰金等三色，定價1,799元；Xiaomi手環9 Active則有黑色、米色、粉色，定價549元，兩款新品預計11月11日起在小米商城mi.com、全台小米之家、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、momo購物網小米旗艦館、東森購物小米旗艦館、7-ELEVEN「i預購」小米旗艦館、遠傳friDay購物、神腦生活全面開賣。