強颱攪局…等了11年的劉德華演唱會改期 歌迷心碎狂點「應景2首歌」

劉德華今日將於台北小巨蛋舉辦《今天...is the Day劉德華巡迴演唱會》，第一場隨即面臨康芮颱風考驗，儘管全台縣市政府均宣佈停班停課，主辦單位超級圓頂昨（30）日仍表示如期舉行，讓不少網友表示第一首可以應景颱風天開唱〈冰雨〉，「劉德華正常上班上課」更是瞬間成為網路話題。但台北捷運評估風雨，與主辦單位協調取消，確保民眾安全，幾經波折，主辦單位超級圓頂確定11月2日中午12時補辦！

10月31日晚上7:30pm場次補辦公告

《今天···is the Day 劉德華巡迴演唱會 2024 -台北站》

原定10月31日晚上7:30pm場次，經過各單位協調，確定將於11月2日中午12時進行補辦（10:30am開放入場），請觀眾持原10月31日場次之票券及身份證入場，並依照原實名制票券上的座位號入座。

若因延期無法到場之觀眾，實名制票卷不得轉讓，10月31日場次將可全額退票（免收退票手續費)，受理時間至11月06日（週三）晚上11點59分，相關退票細節，我們將儘速於超級圓頂臉書粉絲專頁公告。

劉德華演唱會不畏風雨如期舉辦！歌迷拍手叫好、網憂安全疑慮

劉德華《今天...is the Day劉德華巡迴演唱會》台北站將於10月31日、11月1日、11月2日及11月3日在台北小巨蛋登場，不過康芮颱風來勢洶洶，許多歌迷也極度擔心劉德華演唱會是否會因風雨取消。超級圓頂昨（30）日在臉書粉絲團透露將如期舉辦，同時強調不會販售現場票，呼籲歌迷切勿前往現場排隊，「主辦單位提醒演唱會的觀眾，請務必評估及留意自身安全，前往場館時盡量搭乘大眾運輸工具、轉乘捷運至台北小巨蛋（2號出口），請以安全為第一優先考量。」

倘若因颱風因素無法前來，超級圓頂也表示目前與遠大售票已協同規劃於11月4日23時59分前受理10月31日場次全額退票，免收退票手續費，後續也將持續關注颱風狀況，並進行滾動式調整，歌迷可隨時注意超級圓頂官方臉書、IG公告。

劉德華也在個人IG發文表示，「由於颱風預計明天將靠近台北，如果你準備前往劉德華演唱會，記得做好安全措施、計劃好行程、攜帶雨具，留意最新天氣預報。小心安全，享受演出！」

劉德華演唱會如期舉行的消息曝光後，掀起多數歌迷歡呼，「太棒了，可以安心，謝謝華仔」、「太好了，這兩天要被折磨死了，感謝所有的工作人員」、「真是太棒了！！這就是歌迷要的答案！！華仔魅力，什麼都無法擋」、「好棒的主辦單位，直接宣布相關消息，大家出門注意安全第一」、「希望不要再有變數了，我們真的會注意安全的」。

不過也有少數人認為台北風雨漸增，如期舉辦還是有安全疑慮，「整個演唱會要延後一天，以安全最重要」、「晚上是台北風雨預測最強的時候耶，且停班停課捷運班距也會調整」、「希望可以延期，因為外縣市今天沒有辦法去台北，飛機與台鐵已經停駛，也要考慮到外縣市的歌迷」。

劉德華第一首會唱什麼歌？網友點名「這2首」颱風應景神曲

此外，也有網友特別在PTT八卦版以「劉德華第一首要唱什麼才能震撼全場？」為題發文，除了感嘆劉德華不畏颱風、風雨無阻開演唱會，可能成為史上第一人，也好奇劉德華第一首會唱什麼經典歌曲。

在留言討論中，最多歌迷票選歌曲前三名分別為〈冰雨〉、〈笨小孩〉及〈馬桶〉，「〈風中的歌〉、〈冰雨〉這兩首先唱」、「冷冷的冰雨在我臉上胡亂的拍」、「颱風來，就唱〈冰雨〉吧」、「颱風暴雨天搭配〈冰雨〉剛剛好」、「〈笨小孩〉，MV有一段還是真的颱風來拍的」、「『而在拍攝音樂MV時，有一段畫面是3人在大雨前行，原本設定要在片場拍攝，不過導演選擇要在強颱瑞伯登陸時，前往路上拍攝，3人也爽快答應，被吹得東倒西歪，展現了〈笨小孩〉的敬業精神。在拍攝過程中，還恰巧遇見了一名身體不適的老太太，3人立刻幫老太太叫救護車，成了拍攝〈笨小孩〉歌曲意外的插曲』」、「〈馬桶〉...真的是腦中第一個閃出來答案」。

劉德華近一週熱門關鍵字曝光！康芮颱風、颱風假都上榜

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

從來看近一週熱門關鍵字，可以看到台北小巨蛋、小巨蛋、巨蛋、台北站、台北小巨蛋站、實名制、康芮、康芮颱風、強颱、颱風假、圓頂、手續費、冰雨、親愛的小孩、暗裡著迷及心肝寶貝等。

劉德華《今天...is the Day劉德華巡迴演唱會》台北站原訂10月31日至11月3日在台北小巨蛋連續舉辦4場演唱會，不僅預防黃牛實名制抽選，現場也採取「核實身分證」方式入場。由於劉德華睽違11年來台開唱就碰上康芮颱風攪局，讓歌迷第一時間急喊「不想放颱風假」、「颱風快走，主辦單位超級圓頂也在10月30日於臉書粉絲團發文，透露演唱會將如期舉辦，因颱風因素無法前來的觀眾可全額退票並免收手續費，「劉德華沒放颱風假」更是讓東森新聞主播陳瑩也直呼「明天只有劉德華正常上班上課」，還有許多網友應景颱風天點歌〈冰雨〉，「冷冷的冰雨在我臉上胡亂的拍」。

除了劉德華演唱會碰到強颱受到矚目，從關鍵字也可以發現先前劉德華回到妻子朱麗蒨娘家馬來西亞開演唱會，不僅選唱當地最熱門歌曲〈世界第一等〉，因出演導演彭順《危機航線》電影，還特別準備推廣歌曲〈親愛的小孩〉，並為港星姜皓文送上〈暗裡著迷〉、〈心肝寶貝〉作為對方生日及結婚紀念禮物，讓在場歌迷大飽耳福。

劉德華今晚演唱會確定喊卡！主辦單位致歉曝解決方案

主辦單位超級圓頂今日15時緊急在臉書粉絲團宣布今晚演唱會臨時喊卡，「主辦單位超級圓頂接獲場地單位台北捷運公司通知，要求停辦10月31日晚上19:30場次。我們正積極和各單位討論是否及本次演出期間可補辦今日取消之場次，針對所有的觀眾造成不便，我們深感抱歉，並將受理10月31日場次全額退票（免收退票手續費），受理時間至11月6日（週三）晚上11點59分，相關退票及是否補辦等細節，將儘速於超級圓頂臉書粉絲專頁公告。」

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年10月24日至2024年10月30日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Instagram、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站。針對討論『劉德華』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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