雙重可愛爆擊！7-ELEVEN推「吉伊卡哇」超過30款周邊快閃加價購、「貓福珊迪X三麗鷗最萌聯名」集點

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN自11月4日下午3點起推出「貓福珊迪X三麗鷗最萌聯名」集點活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自11月4日下午3點起推出「貓福珊迪X三麗鷗最萌聯名」集點活動。圖／7-ELEVEN提供

雙重可愛爆擊！7-ELEVEN全店精品即日起攜手日本爆紅的動漫IP「吉伊卡哇」，推出療癒派對快閃購活動，超過30種生活好物不用集點、快閃加價購最低99元起即可擁有。此外，11月4日起首度登場「貓福珊迪」夢幻聯名「三麗鷗」大人氣角色，推出逾40款超萌變裝聯名周邊商品集點活動。

7-ELEVEN自2004年領先全通路創新行銷商業模式、推出全店集點活動，每年更快速掌握最夯IP推出主題活動，商品開發從可愛療癒玩偶、居家布置配件、辦公3C文具、生活小家電到旅遊收納周邊，為消費者增添日常樂趣，創造生活儀式感。本次與日本兩大療癒系IP合作，包含人氣席捲全亞洲的動漫「吉伊卡哇」，以及軟萌系變裝喵「貓福珊迪」聯名夢幻人氣「三麗鷗」，為全台7,000家門市再創新一波流量密碼。

WAKU WAKU〜超人氣迷因系可愛小生物吉伊卡哇、小八貓、烏薩奇三大人氣角色，即日起聯「萌」7-ELEVEN推出「吉伊卡哇療癒派對」快閃購活動，吉粉必敗的「16/12吋絨毛玩偶」，三大經典角色一次推出討伐、出遊兩種可愛裝扮、共有6款選擇；可愛大集合的「法蘭絨小毯」、「床包組」、「四季暖被」，陪伴吉粉換季保暖；生活小配件首推「多功能萬用吊牌」、「斜紋證件套」、「潛水布水壺袋」、「絨布大眼罩」、「沐浴巾組合包」等，全系列入手價最低99元起，數量有限、售完為止。

11月4日下午3點起7-ELEVEN首度推出全店精品「貓福珊迪X三麗鷗最萌聯名」集點活動，夢幻連動三麗鷗人氣角色Hello Kitty、人魚漢頓、布丁狗、Kuromi、美樂蒂、大耳狗，完美結合創造7種軟蓬蓬的超萌變裝，其中更有貓福珊迪XHello Kitty珍珠奶茶特別款，值得粉絲珍藏。必買清單包括具蒐藏價值的變裝絨毛娃娃，居家布置的造型抱枕毯、馬克杯+絨毛吊飾，還有外出配備的雙面購物袋+絨毛吊飾、EVO安全帽，以及3C周邊的20W行動電源、快充延長線+防塵蓋、無線鍵盤、無線滑鼠等，超過40款限定周邊加價購149~1,299元不等。

7-ELEVEN「貓福珊迪X三麗鷗最萌聯名」快閃購11月4日下午3點起至11月17日登場，集點活動將於11月18日下午3點起至12月31日開跑，所有限量商品若已於快閃購售完，將不再上集點活動。

●附註：詳細活動內容以門市、APP公告為準。

7-ELEVEN首度推出「貓福珊迪X三麗鷗最萌聯名」集點活動，「限量30cm絨毛玩偶」共7款選擇，快閃購11月4日下午3點起至11月17日消費不限金額+499元換購1款，可指定款式；11月18日下午3點起至12月31日集滿6點+499元換購1款，可指定款式（若已於快閃購售完，將不再上集點活動）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN首度推出「貓福珊迪X三麗鷗最萌聯名」集點活動，「限量30cm絨毛玩偶」共7款選擇，快閃購11月4日下午3點起至11月17日消費不限金額+499元換購1款，可指定款式；11月18日下午3點起至12月31日集滿6點+499元換購1款，可指定款式（若已於快閃購售完，將不再上集點活動）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起攜手日本爆紅的動漫IP「吉伊卡哇」，推出療癒派對快閃購活動，超過30種生活好物不用集點、快閃加價購最低99元起即可擁有。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起攜手日本爆紅的動漫IP「吉伊卡哇」，推出療癒派對快閃購活動，超過30種生活好物不用集點、快閃加價購最低99元起即可擁有。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自11月4日下午3點起推出「貓福珊迪X三麗鷗最萌聯名」集點活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自11月4日下午3點起推出「貓福珊迪X三麗鷗最萌聯名」集點活動。圖／7-ELEVEN提供
集結超人氣迷因系可愛小生物吉伊卡哇、小八貓、烏薩奇三大人氣角色超級聯「萌」7-ELEVEN，即日起推出「吉伊卡哇療癒派對」快閃購活動。圖／7-ELEVEN提供
集結超人氣迷因系可愛小生物吉伊卡哇、小八貓、烏薩奇三大人氣角色超級聯「萌」7-ELEVEN，即日起推出「吉伊卡哇療癒派對」快閃購活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自11月4日下午3點起首度推出「貓福珊迪X三麗鷗最萌聯名」集點活動，夢幻連動三麗鷗人氣角色Hello Kitty、人魚漢頓、布丁狗、Kuromi、美樂蒂、大耳狗，完美結合創造7種軟蓬蓬的超萌變裝。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自11月4日下午3點起首度推出「貓福珊迪X三麗鷗最萌聯名」集點活動，夢幻連動三麗鷗人氣角色Hello Kitty、人魚漢頓、布丁狗、Kuromi、美樂蒂、大耳狗，完美結合創造7種軟蓬蓬的超萌變裝。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自11月4日下午3點起推出「貓福珊迪X三麗鷗最萌聯名」集點活動，推薦實用兼具可愛的3C周邊的20W行動電源、快充延長線+防塵蓋、無線鍵盤、無線滑鼠等。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自11月4日下午3點起推出「貓福珊迪X三麗鷗最萌聯名」集點活動，推薦實用兼具可愛的3C周邊的20W行動電源、快充延長線+防塵蓋、無線鍵盤、無線滑鼠等。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起推出「吉伊卡哇療癒派對」快閃購活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起推出「吉伊卡哇療癒派對」快閃購活動。圖／7-ELEVEN提供

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