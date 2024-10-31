1797年蘇格蘭工坊操刀 Burberry喀什米爾圍巾暖冬必備

邁入深秋之後，圍巾不僅是保暖配飾，更可以為全身造型添增豐富層次。Burberry發表了2024喀什米爾圍巾形象視覺，邀請多位品牌好友入鏡，並強調由蘇格蘭200年歷史老舖製造，傳遞出源自英倫的工藝風格。

包含英國影藝學院電影獎得主貝瑞柯根（Barry Keoghan）、英國超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）、全英音樂獎得主女歌手小席姆茲（Little Simz）以及奧斯卡影后奧莉維亞柯爾曼（Olivia Colman）皆成為本次拍攝的人物亮點，並延續先前「It’s Always Burberry Weather」廣告形象的精神，場景遍及倫敦與英國鄉間，散發出英式況味與幽默感。

而不僅風格上訴諸源自英倫的貴族氣息，Burberry的喀什米爾圍巾並與歷史源自1798年的蘇格蘭Johnstons of Elgin紡織工坊合作，使用傳統織布機手工織就，將羊絨纖維以當地泉水洗滌，以乾燥的起絨草進行刷毛工序，此後再透過專業機器進行流蘇處理，一條圍巾便需要經過30道工序才能製作，無形中展現對古典的尊重與延續。