聽新聞
0:00 / 0:00
1797年蘇格蘭工坊操刀 Burberry喀什米爾圍巾暖冬必備
邁入深秋之後，圍巾不僅是保暖配飾，更可以為全身造型添增豐富層次。Burberry發表了2024喀什米爾圍巾形象視覺，邀請多位品牌好友入鏡，並強調由蘇格蘭200年歷史老舖製造，傳遞出源自英倫的工藝風格。
包含英國影藝學院電影獎得主貝瑞柯根（Barry Keoghan）、英國超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）、全英音樂獎得主女歌手小席姆茲（Little Simz）以及奧斯卡影后奧莉維亞柯爾曼（Olivia Colman）皆成為本次拍攝的人物亮點，並延續先前「It’s Always Burberry Weather」廣告形象的精神，場景遍及倫敦與英國鄉間，散發出英式況味與幽默感。
而不僅風格上訴諸源自英倫的貴族氣息，Burberry的喀什米爾圍巾並與歷史源自1798年的蘇格蘭Johnstons of Elgin紡織工坊合作，使用傳統織布機手工織就，將羊絨纖維以當地泉水洗滌，以乾燥的起絨草進行刷毛工序，此後再透過專業機器進行流蘇處理，一條圍巾便需要經過30道工序才能製作，無形中展現對古典的尊重與延續。
Burberry 2024秋冬新款喀什米爾圍巾將帶來沙色格紋、紅醋栗色格紋、椴木色格紋等單品，另有寬版的地衣色、暗蕨色、瑾紫色可供選擇，訂價約自19,500元至32,500元不等，同時專門店還將提供私人印記服務，可於圍巾上添加限定字母刺繡，請洽全台北Burberry專門店詢問。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言