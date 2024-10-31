淘寶天貓海外台灣分站與OKmart合推「20公斤級」跨境免運包裹超取服務

淘寶天貓海外台灣分站免運超取服務攻勢不斷，除了標註「TW ¥99免運」標籤商品消費滿人民幣99元即可享跨境免運到台，再宣布與OKmart攜手合作，推出台灣消費者期盼多時的「重量級」跨境免運包裹取貨服務，將跨境免運包裹超取限重翻倍提高，從10公斤上調至20公斤，貨品材積可達三邊150cm，淘寶與OKmart合作的超取服務即日起啟動，第一波示範門市近200間將以雙北地區為主，並於雙11前陸續在OKmart全台實體門市上線。

同時，OKmart也與淘寶推出雙11限定的優惠活動，只要到OKmart指定活動網頁登錄，還有機會抽中iPhone 16、消費滿人民幣100元折20元的限量優惠碼等多項大獎。

2024年淘寶雙11購物狂潮第二波將在10月31日晚上8點接力登場，跨店滿減消費每滿人民幣300元立減50元，或官方85折起的超優折扣；超過10億件商品凡購物滿人民幣99元，即可享海運超商取貨或海運宅配免費送達。

10月31日起多場次限時限量折扣碼開搶，最大折扣碼只要消費滿人民幣499元即可現減50元，雙11期間選擇Visa、JCB、中信帳戶支付、街口支付等支付選項陸續有限量滿額現折及免手續費優惠。

此外，《淘寶如貨至寶開運車》活動也熱鬧登場，改裝扭蛋車將於台北、高雄、台中三地巡迴，現場打卡即享免費扭蛋抽獎機會，有機會抽中日本來回機票等大獎。