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世界和平會募集餐費與食物箱 助貧弱兒度寒冬
寒假對許多家境貧困的孩子來說，意味著要餓肚子，因為補助的餐點沒了。世界和平會自101年起推動寒暑假餐食服務，透過餐券與食物箱獲得奶粉、肉鬆、麥片、白米、麵條等物資，讓貧弱孩子在假期也能吃飽。
小文是世界和平會長期關懷的孩子，除了學期間的愛心早餐、寒暑假的餐食，也能在節日前領到愛心物資。今年過年前，媽媽帶小文來拿年菜，小文有禮貌的問好，並拿感謝卡給社工，上面寫著：「給世界和平會與哥哥、姐姐、叔叔、阿姨們：我受過您們很多的幫助，因為您們讓我多了溫暖，我一定會加把勁把課業學好，不辜負您們給我的一切。」他也在卡片上承諾，等以後有能力了，也要幫助其他弱勢家庭。
自97年起，世界和平會已在386間國小，提供27064位孩子享用453萬4298份餐點，讓貧弱孩子也能在上課前吃飽，而不是餓著肚子等待補助的中餐。此外，世界和平會自101年至今照顧23821位孩子、提供80萬9560份寒暑假餐點，讓孩子們在長假期間不挨餓。
再過兩個月就要放寒假，世界和平會邀請各界關懷貧弱與急難家庭孩童，讓他們放寒假也能溫飽！明年寒假將供餐25天，每名孩子餐費2500元，針對居住較偏遠，且家人可烹煮料理的孩子，則提供每份2000元的寒假愛心食物箱物資，讓貧弱家庭孩子也能過著充滿營養和活力，過個溫飽的寒假與新年！
若您也想幫助這些孩子，可查詢世界和平會官網，或電洽：(02)2552-8828。
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