法國海軍認證！TUDOR Pelagos腕表海陸空專業一次滿足

軍規品總帶給人強悍印象，瑞士鐘表品牌帝舵（TUDOR）曾在2021年與法國海軍聯名、發表Pelagos FXD腕表，時隔三年雙方再度合作，推出新款Pelagos FXD GMT腕表，延續雙方從1950年代合作至今的歷史，並帶來專業、精密的「腕上」之選。

回顧雙方歷史，TUDOR曾在1959年推出具護肩表冠的型號7928表款，並為法國海軍潛水員使用；而1975至1980年生產、型號9401的潛水表同樣為法國海軍使用，尤其表款具藍色面盤與外圈，同時底蓋則刻有字母MN與生產年份，至今並為其愛好者稱之為「TUDOR藍」。同時法國海軍訂購表款時常選用以法國降落傘彈性材質的編織表帶，以強調陸地、水下一樣耐用。

昨日（10月30日）帝舵再度與法國海軍推出最新聯名表款：Pelagos FXD GMT腕表，不僅延續法國海軍的優秀傳統、同時滿足「海軍航空兵」的需求。表款運用TUOR表廠自製MT5652-U型機芯，除通過瑞士聯邦計量科學研究院（METAS）的「大師天文台精密時計」（Master Chronometer）認證與瑞士官方「天文台認證」（COSC）雙認證之外，由於具有GMT指針、24小時制外圈，所以實際上可顯示三地不同時區，因此當海軍航空兵在空中跨越不同國界、地理時區的同時，同樣能精確掌握時間。