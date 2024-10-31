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甜點傳奇「和泉光一」將來台！限額50名與大師午茶相見

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
台南遠東香格里拉飯店邀請全球甜點傳奇大師「和泉光一」（圖左）來台，11月22日起推出台灣地區限定藝術甜點。並將與飯店西點主廚許煜新聯手打造「匠心臻藏燒菓子禮盒」。圖/台南遠東提供
台南遠東香格里拉飯店邀請全球甜點傳奇大師「和泉光一」（圖左）來台，11月22日起推出台灣地區限定藝術甜點。並將與飯店西點主廚許煜新聯手打造「匠心臻藏燒菓子禮盒」。圖/台南遠東提供

全球甜點傳奇大師「和泉光一」暌違5年將再次來台，與台南遠東香格里拉聯手推出「台灣地區限定」的藝術甜點，系列美點將於11月22日正式亮相，還有限額50名的「大師面對面」午茶見面會。

和泉光一2024年榮獲法國Relais Desserts認證「世界級甜點大師」，此獎項也進一步奠定了他在全球甜點界的地位。他是日本四國愛媛縣傳統和果子店的第三代傳人，自幼受到家族廚藝的薰陶，擅於將法式工藝與日本美學巧妙融合，創造出豐富層次且口感細膩的作品。憑藉多項國際賽事的傑出成績，他被譽為「日本甜點戰神」，是首位榮獲「世界巧克力大師」冠軍的日本人，並帶領日本隊在「世界糕點錦標賽」中奪得亞軍及巧克力品項冠軍。

和泉主廚在東京創立個人甜點名店「Astérisque」，也是許多旅人與甜點愛好者的朝聖之地。

在疫情後5年重返台南，他說，台南曾是國際客座生涯的重要站點，這座城市的文化與人文氛圍為他提供了豐富的靈感與回憶。此次活動中，和泉光一將為台灣粉絲設計專屬甜點及下午茶，並與西點名師許煜新聯手推出限量的「匠心臻藏燒菓子禮盒」，內含6款獨特風味的燒菓子，經過多道手工製作工序，從內餡到外層都展現細膩的工藝。

和泉光一大師的系列甜點及下午茶，將在大廳茶軒及品香坊於11月22日至12月31日、每日限量推出。此外，11月22日下午2:30至4:30僅限一場的「大師面對面」活動，參加者可以聆聽他的創作故事，品嘗他親手製作的下午茶組，還可獲贈限量款「大師之作：戰神聯名款燒菓子禮盒」。活動費用每位1,680元+10%，席次有限，即起開放預約。

相關資訊可洽：06-702-8856。

11月22日舉辦唯一一場大師面對面午茶活動，甜點控將可近距離體驗和泉光一的甜點世界，限量席次，開放預訂中。圖/台南遠東提供
11月22日舉辦唯一一場大師面對面午茶活動，甜點控將可近距離體驗和泉光一的甜點世界，限量席次，開放預訂中。圖/台南遠東提供

下午茶 日本 甜點

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