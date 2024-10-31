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雙11來了！必勝客披薩11元、拿坡里買披薩送炸雞

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
必勝客×肯德基「PK雙饗卡APP」推出一系列雙11優惠。圖／必勝客、肯德基提供
必勝客×肯德基「PK雙饗卡APP」推出一系列雙11優惠。圖／必勝客、肯德基提供

迎接雙11購物節，三商餐飲集結旗下8個品牌，推出「雙11美食狂歡1+1」活動。11月1日到11月11日，會員使用1點紅利點數，即可在三商i美食卡APP上兌換雙11限定的「1+1美食票券」，最高共可省下1,410元。其中「三商巧福」購買「半筋半肉牛肉麵套餐（255元）」，送「番茄肉醬乾拌麵（95元）」；「拿坡里」買「大披薩（369元）」送「3塊炸雞（174元）」；「福勝亭」買「厚切活力豬排定食套餐（350元）」，送「鮮嫩炸雞柳定食（210元）」

除此之外，「三商鮮五丼」買「爪哇咖哩菲力豬排丼套餐（249元）」，送「招牌牛丼（119元）」；「品川蘭」買「滿漢三寶牛肉麵套餐（380元）」，送「蘭．雪花牛肉麵（250元）」；「三商炸雞」買「4塊咔啦腿排（232元）」，送「4塊咔啦腿排（232）」；「BANCO」買「雙人南義披薩套餐（990元）」，送「清炒蘑菇櫛瓜蒜香生麵（240元）」；「巧福PLUS」買「鴨血豆腐煲套餐（215元）」，送「紅油皮蛋肉醬麵（90元）」。

必勝客×肯德基「PK雙饗卡APP」針對雙11到來，推出7大好康優惠。11月1日至11月24日期間，肯德基「8塊上校雞塊」買1送1；11月1日至11月30日，必勝客「黃金雞柳條」、「黃金波浪地瓜條」、「酥皮玉米濃湯」享買1送1。另外針對會員，登入免消費就可抽「iPhone 16」。11月1日至11月30日，登入PK雙饗卡APP，每日也可抽38折起優惠券，也有機會獲得「肯德基比司吉買1送1」、「必勝客外帶比薩買1送3」等不同優惠券。

PK雙饗卡APP每週五（11月1日、8日、15日、22日、29日)與11月11日當天，上午10:00推出限時優惠，包括限量11元、111元、1,111元經典人氣餐點，包含必勝客6吋個人鬆厚比薩、肯德基8塊上校雞塊11元，最低0.9折；必勝客9吋鬆厚比薩、肯德基炸雞雙人餐111元。此外還有點數回饋、隨饗券39折起、新會員專屬禮包等不同優惠。

「三商巧福」限時雙11優惠。圖／三商巧福提供
「三商巧福」限時雙11優惠。圖／三商巧福提供
鮮五丼推出雙11優惠，買「爪哇咖哩菲力豬排丼套餐」，送「招牌牛丼」。圖／三商餐飲提供
鮮五丼推出雙11優惠，買「爪哇咖哩菲力豬排丼套餐」，送「招牌牛丼」。圖／三商餐飲提供

套餐 必勝客 肯德基

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