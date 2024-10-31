雙11來了！必勝客披薩11元、拿坡里買披薩送炸雞

迎接雙11購物節，三商餐飲集結旗下8個品牌，推出「雙11美食狂歡1+1」活動。11月1日到11月11日，會員使用1點紅利點數，即可在三商i美食卡APP上兌換雙11限定的「1+1美食票券」，最高共可省下1,410元。其中「三商巧福」購買「半筋半肉牛肉麵套餐（255元）」，送「番茄肉醬乾拌麵（95元）」；「拿坡里」買「大披薩（369元）」送「3塊炸雞（174元）」；「福勝亭」買「厚切活力豬排定食套餐（350元）」，送「鮮嫩炸雞柳定食（210元）」

除此之外，「三商鮮五丼」買「爪哇咖哩菲力豬排丼套餐（249元）」，送「招牌牛丼（119元）」；「品川蘭」買「滿漢三寶牛肉麵套餐（380元）」，送「蘭．雪花牛肉麵（250元）」；「三商炸雞」買「4塊咔啦腿排（232元）」，送「4塊咔啦腿排（232）」；「BANCO」買「雙人南義披薩套餐（990元）」，送「清炒蘑菇櫛瓜蒜香生麵（240元）」；「巧福PLUS」買「鴨血豆腐煲套餐（215元）」，送「紅油皮蛋肉醬麵（90元）」。

必勝客×肯德基「PK雙饗卡APP」針對雙11到來，推出7大好康優惠。11月1日至11月24日期間，肯德基「8塊上校雞塊」買1送1；11月1日至11月30日，必勝客「黃金雞柳條」、「黃金波浪地瓜條」、「酥皮玉米濃湯」享買1送1。另外針對會員，登入免消費就可抽「iPhone 16」。11月1日至11月30日，登入PK雙饗卡APP，每日也可抽38折起優惠券，也有機會獲得「肯德基比司吉買1送1」、「必勝客外帶比薩買1送3」等不同優惠券。