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好市多新上架瑪利歐桌遊！家長狂讚好玩：適合小朋友

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。聯合報系資料照，記者宋健生攝影
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。聯合報系資料照，記者宋健生攝影

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近日在好市多賣場發現「超級瑪利歐」桌遊，大推內容非常好玩，也不容易生氣，孩子相當喜歡。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期在好市多賣場，發現新上架一款「超級瑪利歐生命之旅遊戲組」桌遊，售價999元，買回家開箱後，大讚「很好玩！不會越玩越生氣」，透露遊戲機制類似大富翁，但沒有骰子，也不需要買賣地皮、繳過路費，而是一起收集金幣、打倒「庫巴」。

圖截至臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說
圖截至臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說

貼文一出後，許多買過的網友都大讚「很好玩＋1，因對手是庫巴不是同伴才不會生氣」、「很好玩，我家也有買，推推推」、「我家上周三也有買一盒回家，小孩很愛」、「覺得比大富翁瑪利歐好，小朋友比較不會沒錢然後難過」、「很適合小朋友玩」。

此外，也有不少網友笑稱「我看到小孩聖誕禮物了」、「前幾天已先買起來當兒子今年的聖誕禮物」、「這兩天趕快買起來，颱風的時候派上用場」、「買來颱風天耗時間」。

好市多 小孩 桌遊 禮物

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