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刁民酸菜魚進軍拌麵界！「酸菜魚風味乾拌麵」新登場
繼去年12月插旗西門商圈後，人氣酸菜魚品牌「刁民酸菜魚」宣佈，自10月31日中午12:00推出全新「刁鑽麵-酸菜魚風味乾拌麵」，乃是刁民酸菜魚繼冷凍調理包之後，首度推出快煮麵產品，讓民眾在家中也能享受酸香鮮麻的滋味。
標榜「酸菜比魚好吃」的「刁民酸菜魚」，乃是掀起台灣酸菜魚風潮的人氣品牌，過去也以明星餐點為基礎，推出「秘罈酸菜魚」、「初戀蕃茄魚」、「酸菜雪花牛」等多種冷凍調理包。此次全新推出的「刁鑽麵-酸菜魚風味乾拌麵」，麵體選用來自嘉義的寬扁刀削麵，更能夠沾附醬料，經日曬處理後也帶來十足嚼勁；調理包以招牌餐點中的「酸菜」為重點，搭配白蘿蔔、嫩薑、泡椒、藤椒油、特製醋水等食材調味並濃縮精華，帶有酸鮮、香麻的層次風味。除此之外，還附上「酥香蒜碎包」，更添整體滋味。
「刁鑽麵-酸菜魚風味乾拌麵」自即日起於官方網站、全台門市開始販售，每袋4入，售價268元。此外，還有16入、24日、48入等方案，售價各為1,072元、1,548元、2,856元，最低平均每包59.5元。
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