M4版MacBook Pro也來了！記憶體、連接埠規格升級 售價54,900元起

蘋果本週新品澎湃連發，繼iMac、Mac mini之後，現在連MacBook Pro都升級搭載M4系列晶片，包括M4，以及全新發表的M4 Pro和M4 Max兩款新晶片，帶來更快的效能和增強的功能。全新MacBook Pro也特別為Apple Intelligence所打造，讓專業工作者如虎添翼。

新款MacBook Pro依舊提供了14吋、16吋兩種尺寸供選擇，16吋機種只能選擇搭載M4 Pro或是M4 Max的規格。其中M4版的機種，起始記憶體容量升級到16GB，售價為54,900元起。

搭配M4 Pro和M4 Max晶片機型起始記憶體容量升級到24GB起跳，提供Thunderbolt 5，且所有機型均配備Liquid Retina XDR顯示器，並提供抗眩光能力更好的的全新奈米紋理顯示器選項。新款MacBook Pro將於日後在台灣開始供貨。