快訊

蘋果新品第3發！M4版MacBook Pro升級未漲價僅1機型變貴 續航24小時看8特色

M4版MacBook Pro也來了！記憶體、連接埠規格升級 售價54,900元起

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
搭載M4系列晶片的MacBook Pro以前所未有的方式加速專業級工作量處理。圖／蘋果提供
搭載M4系列晶片的MacBook Pro以前所未有的方式加速專業級工作量處理。圖／蘋果提供

蘋果本週新品澎湃連發，繼iMac、Mac mini之後，現在連MacBook Pro都升級搭載M4系列晶片，包括M4，以及全新發表的M4 Pro和M4 Max兩款新晶片，帶來更快的效能和增強的功能。全新MacBook Pro也特別為Apple Intelligence所打造，讓專業工作者如虎添翼。

編輯推薦

新款MacBook Pro依舊提供了14吋、16吋兩種尺寸供選擇，16吋機種只能選擇搭載M4 Pro或是M4 Max的規格。其中M4版的機種，起始記憶體容量升級到16GB，售價為54,900元起。

搭配M4 Pro和M4 Max晶片機型起始記憶體容量升級到24GB起跳，提供Thunderbolt 5，且所有機型均配備Liquid Retina XDR顯示器，並提供抗眩光能力更好的的全新奈米紋理顯示器選項。新款MacBook Pro將於日後在台灣開始供貨。

M4系列晶片採用第2代3奈米技術打造，Apple晶片結合CPU中的機器學習加速器、先進的GPU，以及更快、更有效率的神經網路引擎，從裡到外都為AI提供非凡效能而造。搭配更快速的統一記憶體，各個晶片都有更擴增的記憶體頻寬，因此LLM大型語言模型和其他大型專案可以在裝置端順暢運行。M4系列效能也再提升，擁有長達24小時的電池續航力。

Liquid Retina XDR顯示器具備全新的奈米紋理顯示器選項和高達1000尼特的SDR內容亮度而變得更加出色。圖／蘋果提供
Liquid Retina XDR顯示器具備全新的奈米紋理顯示器選項和高達1000尼特的SDR內容亮度而變得更加出色。圖／蘋果提供
新款MacBook Pro搭載M4系列晶片，是歷來為專業級筆電打造出的最先進晶片系列。圖／蘋果提供
新款MacBook Pro搭載M4系列晶片，是歷來為專業級筆電打造出的最先進晶片系列。圖／蘋果提供
對於研究人員、開發者、工程師、創意專業人員，或是任何尋求更快速效能的人而言，新款搭載M4 Pro的14吋和16吋MacBook Pro是理想之選。圖／蘋果提供
對於研究人員、開發者、工程師、創意專業人員，或是任何尋求更快速效能的人而言，新款搭載M4 Pro的14吋和16吋MacBook Pro是理想之選。圖／蘋果提供

售價 奈米

延伸閱讀

蘋果新品第3發！M4版MacBook Pro升級未漲價僅1機型變貴 續航24小時看8特色

《鬼聲泣2》狂賣6億 大哥腹肌升級戰鬥力無人能敵

衰捲華為晶片風波 日媒：台積電至少切斷對2家客戶出貨

揚言對台晶片加稅…瑞穗：川普當選 恐不利台積

相關新聞

M4版MacBook Pro也來了！記憶體、連接埠規格升級 售價54,900元起

蘋果本週新品澎湃連發，繼iMac、Mac mini之後，現在連MacBook Pro都升級搭載M4系列晶片，包括M4，以...

Dr. Martens聯名熱門影集《Wednesday》 穿出主角的哥德式審美

哥德風愛好者注意，Dr. Martens與Netflix熱門影集《星期三Wednesday》聯手推出「Dr. Marte...

ITF周五登場 長汎假期優惠大放送出國最高省一萬一

2024 ITF台北國際旅展將於11月1日（五）至11月4日（一）在南港展覽館盛大開幕，長榮航空直營旅行社「長汎假期」將...

Swatch MOONSWATCH「地相」功能首發！11月二地獨賣

自從問世以來叫好也叫座、頻頻引起排隊熱潮的Swatch Bioceramic MoonSwatch腕表系列，近日又有新品...

台北國際旅展11月1日盛大登場！展場限定優惠獨家玩法大功開

全台規模最大的ITF台北國際旅展將於11月1日(五)至4日(一)在台北南港展覽館一館登場！集結日本、韓國、馬來西亞、泰國、捷克、法國、美洲、非洲等橫跨五大洲111個國家及城市，航空公司、旅行社、飯店、遊樂園等單位，共1,500格攤位展出。今(29)日展前記者會上台灣觀光協會葉菊蘭榮譽會長、簡余晏會長、交通部觀光署林信任副署長、故宮博物院黃永泰副院長、文化部王時思次長、客委會范佐銘副主委，與貝里斯、聖克里斯多福及尼維斯、馬紹爾群島共和國、瓜地馬拉、吐瓦魯國、聖文森及格瑞那丁等國外使節、中央、地方代表共同為觀光旅遊業應援，搶先公開展出重點與優惠資訊！

日系眼鏡秋冬話題 OWNDAYS黑潮登場 JINS主打全日製

日系眼鏡品牌OWNDAYS十周年推出全新「BLACK COLLECTION」向經典致敬，這個系列以品牌標誌性的「黑色」為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。