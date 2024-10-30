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Dr. Martens聯名熱門影集《Wednesday》 穿出主角的哥德式審美

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Dr. Martens與Netflix熱門影集《星期三Wednesday) 聯手推出「Dr. Martens x Wednesday 」聯乘系列。圖／Dr. Martens提供
Dr. Martens與Netflix熱門影集《星期三Wednesday) 聯手推出「Dr. Martens x Wednesday 」聯乘系列。圖／Dr. Martens提供

哥德風愛好者注意，Dr. Martens與Netflix熱門影集《星期三Wednesday》聯手推出「Dr. Martens x Wednesday 」聯乘系列，以主角「Wednesday」叛逆與顛覆的氣質為靈感，並結合劇中經典的紫黑色調，推出一系列歌德學院厚底鞋、盒形後背包、過膝條紋襪等充滿個性的暗黑學院風行頭。

由珍娜奧特嘉（Jenna Ortega）主演的2022年影集《星期三Wednesday》，成為Netflix當年最有人氣話題的影集之一，讓影迷期待的第二季也已開拍，在Wednesday回歸之前，Dr. Martens與影集先透過合作，帶來一系列有如Wednesday標配的哥德少女行頭。

「Dr. Martens x Wednesday」推出兩雙哥德學院風鞋款，Corran Loafer樂福鞋以劇中的彩色玻璃為靈感，於緞光皮革鞋面上刻劃精緻刺繡花紋，並搭載深凹槽厚底設計。另一款Ramsey Quad厚底鞋呈現視覺張力十足的厚底設計，以絲絨面料結合鑲嵌鉚釘的皮革鞋帶，搭配可調長度的繞踝綁帶及印有《星期三》撐傘圖樣的紫色鞋墊。兩雙鞋款皆有馬汀黃色車縫線，並以Dr. Martens字樣及W字樣吊飾，帶出兩者聯名設計。

Corran Loafer樂福鞋，8,980元。圖／Dr. Martens提供
Corran Loafer樂福鞋，8,980元。圖／Dr. Martens提供
Ramsey Quad厚底鞋，9,980元。圖／Dr. Martens提供
Ramsey Quad厚底鞋，9,980元。圖／Dr. Martens提供

Wednesday的行頭還有她身上出鏡率極高的條紋元素，這次Dr.Martens以黑灰條紋和醒目的「OUTCASTS ARE IN」字樣注入三款聯名單品：1461 Bex三孔馬汀鞋、盒形後背包及過膝條紋襪，演繹Wednesday的暗黑美學。

Dr.Martens於2024百貨周年慶推出優惠，各百貨櫃點「指定品牌日」單筆消費滿3,000元現抵300元、滿5,000元現抵700元；周年慶活動期間單筆消費滿5,000元現抵600元，消費滿6,000加贈SHOEX限量鞋拔一件。

融入條紋元素的1461 Bex三孔馬汀鞋，8,680元。圖／Dr. Martens提供
融入條紋元素的1461 Bex三孔馬汀鞋，8,680元。圖／Dr. Martens提供
「Dr. Martens x Wednesday 」1461 Bex三孔馬汀鞋設計細節。圖／Dr. Martens提供
「Dr. Martens x Wednesday 」1461 Bex三孔馬汀鞋設計細節。圖／Dr. Martens提供
盒形後背包，7,980元。圖／Dr. Martens提供
盒形後背包，7,980元。圖／Dr. Martens提供
過膝條紋襪，1,280元。圖／Dr. Martens提供
過膝條紋襪，1,280元。圖／Dr. Martens提供

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