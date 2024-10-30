電信三雄雙11優惠促案開打 抽iPhone 16狂贈點數

雙11購物節是全年最大線上購物檔期，電信業者參戰多年，今年雖少了台灣之星及亞太電信兩家小業者的超殺優惠，但電信三雄中華電信（2412）、台灣大（3045）、遠傳（4904）仍卯足勁搶客。中華電信宣布，雙11網路門市優惠齊發，抽蘋果首款AI旗艦iPhone 16。台灣大表示，雙11優惠，零元入手Switch、Dyson吸塵器，手機最高折4千元。遠傳表示，限時加碼送1111遠傳幣，指定方案贈送111GB上網量，多加11元立即帶走精選商品。

中華電信宣布，11月14日前申請行動、HiNet光世代及MOD等指定方案，有機會抽中蘋果首款AI旗艦新機iPhone 16 Pro 128G，共11名，客戶透過中華電信APP登入會員並完成實名驗證，即可參加點數總值達50萬元的「雙11點數爭霸戰」，有機會最高獲Hami Point 300點。

此外，中華電信指出，11月11日起於網路門市成功申請任一方案前111名，再加贈Hami Point 111點，VIP客戶享Hami Point多重優惠，包括11月1日中午11點起購買「星巴克那堤蛋糕組合（優惠價225元）」、11月5日「肯德基原味蛋撻禮盒（優惠價230元）」享買一送一，數量有限；VIP客戶於「購省館」刷信用卡消費還可享最高15%加碼回饋。

中華電信表示，使用Hami Pay付款，單筆消費滿500元最高可抽500點，網路門市限定HiNet光世代新申請/升速100M以上方案，抽Hami Point 11,111點。新申請5G贈點方案，月繳599元，最高可獲Hami Point 1,600點，再贈上網量/熱點分享量最高120GB。申請精采5G贈點方案，最高可獲Hami Point 15,600點，再贈上網量/熱點分享量最高180GB。

台灣大表示，雙11購物節將至，推出手機、家電、遊戲機和串流服務等多元優惠，即日起用戶申辦5G 999元以上指定資費，手機最高折4,000元，免費再享MyVideo、KKBOX、「GeForce NOW聯盟Taiwan Mobile」雲端遊戲等串流服務，更祭出Switch OLED、Dyson吸塵器與吹風機等商品專案價0元就能帶回家。

台灣大指出，11月1日至11日每天登入myfone網路門市，即可免費領取myfone online電子禮券；達指定條件可抽PS5 Slim 30週年紀念套組、iPhone 16、11吋iPad air M2；11月6日至12日間推出夢幻3C逸品「瘋搶」活動，原價44,900元的iPhone 16 Pro Max 256G，於11月11日晚上8點只要41,111元就能帶走。

遠傳表示，網路門市重磅推出雙11超級購物節，為新朋友與老客戶推出多項超狂優惠，還能參加 iPhone 16 抽獎活動，有門號需求的新朋友，11月1日起至11月11日限時加送最高1,111遠傳幣，申辦4G 499/599元資費（24期），除1,111遠傳幣，還加贈 5G 111GB 流量豪禮。

遠傳指出，申辦、攜碼4G 299元以上資費方案，立即享加11元起銅板價選購行動電源、暖暖包或洗衣球等實用好物。此外，遠傳再祭出預付卡限時「儲值加1元 多享千元上網」，以及實體門市同步狂歡搭門號/買空機皆享優惠，老客戶續約折抵再抽點數 還有機會拿iPhone 16。

遠傳表示，雙11搶iPhone 16超值優惠不用等，搭配指定資費，零元起帶回家，老客戶新辦或攜碼申辦第二門號獨享雙11多項專屬優惠，老客戶加碼500遠傳幣，還有手機、3C產品免預繳，最高再享3000元折扣，指定方案選搭iPad Air 11吋甚至只要 890元，此外，遠傳實體門市同步歡慶，新機優惠好禮拿不完。