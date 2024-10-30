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西拉雅攜米其林主廚推限定料理 打造自由行商品

中央社／ 台北30日電

為吸引國際觀光人潮，西拉雅國家風景區管理處推出聯名果醬伴手禮，並邀請米其林主廚攜手業者設計仙境限定料理，還針對自由行旅客提供特色旅遊方案。

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處今天舉辦「仙境西拉雅Power Up!」成果推廣記者會，為吸引國際觀光人潮，西拉雅管理處今年邀請海外組團社進行全新國際亮點元件踩線，希望能增加國際旅客數量。

交通部觀光署企劃組組長吳潔萍表示，本次成果發表會與知名品牌禮坊共同推出創新聯名伴手禮，還有仙境餐桌，完美詮釋五感的仙境繚繞，希望偕同業者打造真實的「仙境西拉雅」旅遊體驗，使西拉雅從順遊點成為非來不可的目的地。

西拉雅國家風景區管理處處長徐振能提到，今年大西拉雅觀光圈以國際旅客為目標，邀請香港、日本、馬來西亞等多國組團社搭配分眾溝通策略，針對不同國家設計踩線行程，並藉由踩線健檢蒐集回饋，今年已吸引近千名國內外旅客參與觀光圈遊程。

自由行旅客也是大西拉雅觀光圈的重點客群，徐振能指出，今年與KKDAY合作，上架11項特色旅遊商品，11月1日至14日期間還祭出折扣250元的超值優惠方案；還有許多人敲碗已久的西拉雅特色美食「十麵埋福」，在台南白河山之戀的地方創生賣場就可以買到。

西拉雅管理處與知名伴手禮品牌合作推出「禮坊X仙境西拉雅冠軍果醬」禮盒，12月1日起於全台14家禮坊直營門市開賣；另外也邀請米其林主廚張皓福攜手3家在地餐飲業者推出限定仙境料理，例如五隆園開發以布袋戲為主的特色下午茶，梅嶺大眾餐飲以香蕉梅子創造特有甜點，大坑休閒農場則推出傳承故事與好味道的醬筍燒雞。

伴手禮 國家風景區 料理 西拉雅

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