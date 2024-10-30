ITF香港館自由行6,888元起！耶誕到跨年 消化年假首選

台灣旅客訪港數字開紅盤，1到9月累計超過90萬人次，較去年成長68%，其中，過夜旅客人數甚至是去年的近兩倍（約54萬）。即將開跑的ITF台北國際旅展香港館也擴大規模，除了自由行優惠價6,888元起，香港三大主要景點：香港迪士尼樂園、香港海洋公園以及昂坪360也來台參加旅展，現場打卡就送小禮物，並提供旅展限定優惠。

●處長推薦：香港冬日必訪

耶誕跨年是香港最美的季節，節慶氛圍濃厚，跨年夜當晚，維多利亞港的壯麗夜空化作巨型畫布，璀璨奪目的煙火秀讓人難忘。香港旅遊發展局台灣區處長徐維妮推薦到西九文化區欣賞高約20米的巨型耶誕樹；如果徒步賞景太累，徐維妮建議「可搭觀光巴士夜遊，一次看盡美麗燈飾」。

歲末年終入冬季，最療癒的自然是熱騰騰、舒心溫暖的食物，徐維妮推薦個人最愛的坤記白鱔滑雞煲仔飯，「不要忘了再加兩根潤腸」：此外，豐盛的「打邊爐」、香港特有的煲湯，還有滋味淡雅卻豐潤的生滾粥，都是必嘗美味。最後，再一訪香港今年最大亮點：各式特色酒吧，讓每一刻都充滿驚喜。

香港的藝術文化也是必要體驗，從電影《九龍城寨之圍城》、香港國際機場抵港大堂舉辦的電影場景特展，到香港全球性當代視覺文化博物館M+近日推出全新免費展覽「A.A.村上：浮游之境」。11月13日起，西貢海藝術節再度登場。以及位於深水埗主教山的前深水埗配水庫，也能免費一窺這座結合歐洲傳統風格花崗石柱與仿羅馬紅磚拱型建築。

●旅展限定：打卡、贈禮、搶優惠

世界十大最佳纜車之一的昂坪360，今年加入香港館於現場展出昂坪纜車打卡點，旅客只要在香港館五福、可樂、東南和雄獅四家旅行社購買香港自由行產品，可享昂坪纜車標準車廂來回車票買一送一優惠（1,000元/2張），數量有限，門票使用期至2025年3月31日。

香港迪士尼樂園度假區則將魔雪奇緣世界的氛圍帶至台灣，並首次於旅展打造雪寶AR體驗，打卡或體驗還可拿贈禮。旅行社套裝部分，可樂旅遊推出迪士尼探索家酒店加樂園二日門票，三天機加酒自由行四人一室每人10,888元起。東南旅遊推出香港迪士尼樂園專案三天機加酒自由行四人一室每人11,388元起，旅展專案「一元加購」享好禮「樂園三合一餐券」每人一張，每張價值港幣360元。

雄獅旅遊推出凡於旅展現場購買香港迪士尼樂園行程，即享有首次入園日升等提早入園資格，每份價值港幣199元，每日限量20名。五福旅遊推出凡於旅展現場購買香港迪士尼樂園行程，即享有每房二張「迪士尼尊享卡–三項設施通行」遊樂設施通行證，每張價值港幣250元，旅展現場下單第二人再折價2,000元。

香港海洋公園今年耶誕「大熊貓」當主角，巨型耶誕樹和耶誕老人也會驚喜現身旅展。雄獅旅遊推出三天機加酒自由行四人一室住香港富麗敦海洋公園酒店，每人9,588元起（未稅），含每人一張香港海洋公園門票及港幣100元餐飲券，加贈一次酒店早餐並享延遲退房至下午一點。五福旅遊推出三天機加酒自由行四人一室住歷山酒店，每人9,888元起（未稅），含每人一張香港海洋公園門票及港幣100元餐飲券，旅展現場下單第二人再折價2,000元。

此外，香港館今年有五福、可樂、東南和雄獅旅遊聯合推出優惠行程，香港自由行搭配市區酒店，每人6,888元起。旅展現場另有各種特色主題遊程，可邊玩邊比較。