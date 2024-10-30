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台東土坂部落女巫養成記 文總匠人魂揭密

中央社／ 台北30日電
文總「匠人魂」第52集「成巫之路」上線，以排灣族首席女巫包惠玲為主角。圖／聯合報系資料照片
文總「匠人魂」第52集「成巫之路」上線，以排灣族首席女巫包惠玲為主角。圖／聯合報系資料照片

探究「女巫」養成之路，文總「匠人魂」第52集「成巫之路」今天上線，深入台東土坂部落，以排灣族首席女巫包惠玲（嬤芼灣Mamauwan Patjaljinuk）為主角，一探巫師文化。

中華文化總會今天發布新聞稿表示，台東縣達仁鄉土坂部落是全台唯一百年來未曾停辦五年祭的部落，也是目前台灣少數維持階級制度的部落，由Patjaljinuk包家、Saljingusan古家、Radan陳家3個傳統領袖家族鼎立。

巫師在部落裡扮演著族人與神靈、祖靈溝通的媒介，更是維繫傳統祭儀文化的關鍵人物，從歲時祭儀到生命禮儀、從嬰兒命名到傳統喪禮，巫師皆伴隨著族人一生。

然而，土坂部落自1953年後，已逾半世紀未立新巫，隨著部落巫師凋零，2007年達仁鄉公所開辦全台首屆「女巫培訓班」（東排灣族傳統祭祀文化人才培育研習），由近80歲的首席女巫開班授課，讓文化得以復振與傳承，也開啟了包惠玲的習巫之路。

在「成巫之路」影片中可見，生長於傳統領袖家族的包惠玲，雖其姨婆為首席女巫，她卻未曾立志成為巫師，直到感受母親對巫文化恐面臨失傳恐懼後，包惠玲才決定踏上習巫之路，因先天體質加上後天學習，使她成為神靈揀選的巫師，於2009年升立女巫，並在8年後、45歲那年接任成為首席女巫。

巫師必須熟悉每種祭儀的流程、了解每個儀式的含義，也須熟習部落的神話故事、口傳歷史，因早年學巫僅仰賴口述傳承，讓包惠玲深感學習巫文化是一場和時間的賽跑，只能從一次次儀式中研究、梳理文化脈絡，逐漸掌握祭儀的精髓。

包惠玲也透露，巫師大部分都是隔代遺傳，還得具備家族的淵源，族語是最基本的門檻，「不會說族語的話，那就什麼都不要談了」。

文總表示，文總自2017年起拍攝「匠人魂」系列影片，至今共推出4支紀錄原住民族傳統文化的影片，包含噶瑪蘭族傳統香蕉絲織藝、台東阿美族馬蘭部落歌謠文化、達悟族拼板舟技藝、土坂部落排灣族首席女巫等。

台東 影片 排灣族

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