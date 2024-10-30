Swatch MOONSWATCH「地相」功能首發！11月二地獨賣

自從問世以來叫好也叫座、頻頻引起排隊熱潮的Swatch Bioceramic MoonSwatch腕表系列，近日又有新品（色）問世！本次表款從與歐米茄（OMEGA）超霸歷史相關的月亮得到靈感，全新Swatch Bioceramic MoonSwatch「Mission to Earthphase」腕表以地球為主題，展示極罕見的「地相」（Earth Phase）功能。

人們常常往外遠眺，但其實自觀、自省也有同等重要與啟發性。本次全新Swatch Bioceramic MoonSwatch「Mission to Earthphase」腕表使用了灰色、可分解的生物陶瓷，並延續OMEGA超霸（Speedmaster）腕表的眾多設計特色、像是12點鐘方向的數字90圓點；除了計時碼表功能外，表面的兩點鐘方向具有南北月相顯示，而10點鐘方向則有著「從月球觀察地球」的「地相」（Earth Phase）顯示。