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Swatch MOONSWATCH「地相」功能首發！11月二地獨賣
自從問世以來叫好也叫座、頻頻引起排隊熱潮的Swatch Bioceramic MoonSwatch腕表系列，近日又有新品（色）問世！本次表款從與歐米茄（OMEGA）超霸歷史相關的月亮得到靈感，全新Swatch Bioceramic MoonSwatch「Mission to Earthphase」腕表以地球為主題，展示極罕見的「地相」（Earth Phase）功能。
人們常常往外遠眺，但其實自觀、自省也有同等重要與啟發性。本次全新Swatch Bioceramic MoonSwatch「Mission to Earthphase」腕表使用了灰色、可分解的生物陶瓷，並延續OMEGA超霸（Speedmaster）腕表的眾多設計特色、像是12點鐘方向的數字90圓點；除了計時碼表功能外，表面的兩點鐘方向具有南北月相顯示，而10點鐘方向則有著「從月球觀察地球」的「地相」（Earth Phase）顯示。
「地相」（Earth Phase）顯示透過將海水的蔚藍、白雲、豐富地景以彩色微縮還原，同時並將與月相呈現相反方向運轉。表款訂價10,400元，並將從11月2日（六）起，於Swatch西門町門市，以及台中新光三越門市，一人限量一只販售。
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